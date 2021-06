Ferienstart in Schleswig-Holstein: Diese Regeln gelten für Reiserückkehrer

Kiel

Viele Schleswig-Holsteiner dürften zum Ferienbeginn schon auf gepackten Koffern sitzen, denn trotz Corona-Pandemie ist inzwischen vieles an Reisen wieder möglich. "Ich wünsche allen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern einen erholsamen Urlaub", sagte am Freitag Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). "Allerdings sage ich klar und deutlich: Die Pandemie ist trotz sinkender Inzidenzen und der Fortschritte beim Impfen nicht vorbei."

Der Minister rief dazu auf, sich auch im Urlaub unbedingt an Abstands- und Hygieneregeln zu halten sowie dort Maske zu tragen, wo das vorgeschrieben ist. "Auch im Sommer müssen wir gemeinsam weiter umsichtig sein. Gerade die ansteckendere Virusvariante Delta dürfen wir nicht unterschätzen." Er rate dringend von Reisen in Hochinzidenzgebiete und Virusvariantengebiete ab. Am 1. Juli fällt die pauschale Reisewarnung für Risikogebiete.

In allen Ländern gibt es verschiedene Vorgaben, was Touristen bei ihrer Anreise vorweisen müssen und welche Art von Corona-Test benötigt wird. Einen guten Überblick liefern die Reisehinweise vom Auswärtigen Amt.

Gemeinsames Ziel müsse es sein, eine Verbreitung des Virus durch Reiserückkehrer zu minimieren, so Garg.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brauche ich einen Test für die Rückkehr nach Deutschland?

Der Corona-Einreiseverordnung zufolge müssen alle Urlauber, die mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland fliegen, schon beim Einsteigen am Abflugort einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Dabei ist es egal, ob ein Land als Risikogebiet eingestuft ist oder nicht. Die Testpflicht gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren.

Eine Ausnahme gibt es auch für Geimpfte und genesene Reisende. Sie müssen nur dann ein negatives Testergebnis vorlegen, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet kommen.

"Eine negative Testung stellt immer nur eine Momentaufnahme dar. Deshalb wird fünf bis sieben Tage nach Testung bei Einreise eine erneute Testung empfohlen", heißt es vom Landesgesundheitsministerium. Sollten unklare Symptome trotz negativem Test auftreten, sei unverzüglich Kontakt mit einer Ärztin oder einem Arzt zur Abklärung der Symptome aufzunehmen.

Wer mit dem Auto aus einem Risikogebiet heimkehrt, muss sich spätestens 48 Stunden nach der Rückkehr testen lassen.

Woher weiß ich, ob ich aus einem gefährlichen Gebiet komme?

Trotz sinkender Inzidenzen sollten Reisende sich informieren, wie hoch das Ansteckungsrisiko am Urlaubsort ist. Auf der Internetseite des Robert Koch-Institut (RKI) ist ersichtlich, welche Länder gerade als Virusvariantengebiete, Risikogebiete oder Hochinzidenzgebiete gelten.

Als Hochinzidenzgebiete sind zum Beispiel aktuell Ägypten, Costa Rica, die Seychellen, Namibia, Sri Lanka und viele andere beliebte Urlaubsziele eingestuft. Dort sind die Corona-Fallzahlen besonders hoch.

Virusvariantengebiete sind nicht nur Fernreiseziele wie Brasilien oder Südafrika, sondern auch Länder wie Großbritannien und Nordirland. Es handelt sich um Regionen, in denen eine Mutation des Coronavirus verbreitet aufgetreten ist, die in Deutschland noch nicht häufig vorkommt und von der ein besonderes Risiko ausgeht.

Muss ich mich irgendwo eintragen, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme?

Ja, wer in einem der Risikogebiete seinen Urlaub verbracht hat, muss sich vor seiner Rückreise nach Deutschland online auf dem Portal https://einreiseanmeldung.de anmelden. Dort wird abgefragt, wo sich der Urlauber in den letzten zehn Tagen aufgehalten hat. Am Ende gibt es eine Bestätigung, die auch von der Fluggesellschaft oder anderen Beförderern kontrolliert wird.

Zudem besteht eine Pflicht, sich beim Gesundheitsamt zu melden, wenn zehn Tage nach der Rückkehr typische Corona-Symptome auftreten.

Wann muss ich in Quarantäne?

Wenn Touristen aus einem normalen Risikogebiet zurück nach Deutschland kommen, müssen sie sich grundsätzlich direkt nach Ankunft nach Hause begeben und zehn Tage lang in häusliche Quarantäne gehen. Sie können sich allerdings freitesten lassen. Sobald sie einen Nachweis über einen negativen Test, den Geimpften- oder Genesenenstatus im Einreiseportal melden, können sie die Quarantäne sofort beenden.

Nach dem Aufenthalt in Hochinzidenzgebieten gilt ebenfalls eine zehntägige Quarantänepflicht. Sie kann frühestens mit einem Test nach fünf Tagen verkürzt werden. "Für die Durchführung eines Tests kann die Quarantäne kurzzeitig verlassen werden", so das Ministerium.

Nach der Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet müssen sich Bürger vierzehn Tage isolieren. Eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist in diesem Fall nicht möglich - auch nicht durch einen Genesenen- oder Impfnachweis.

Wie kann ich meine Impfung nachweisen?

Als vollständig Geimpft gelten Personen, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage her ist. Sie können ihren Status entweder mit dem gelben Impfpass nachweisen oder einer Impfbescheinigung in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache.

"Alternativ kann ein digitaler Impfnachweis vorgelegt werden, der aber erst ab dem 1. Juli für Reisen innerhalb der EU verwendet werden kann", informiert das Ministerium. Für Reisen außerhalb der Europäischen Union gebe es bezogen auf den digitalen Impfpass bislang noch keine Regelung.

Was gilt für Urlauber, die nach Schleswig-Holstein kommen?

Wer hier in einem Beherbergungsbetrieb übernachten möchte, muss vor seiner Anreise einen Corona-Test gemacht haben und zum Check-in ein negatives Ergebnis vorzeigen, das höchstens 48 Stunden alt sein darf. Alle 72 Stunden muss wieder ein neuer Test vorgelegt werden.

Vollständig geimpfte und genesene Personen benötigen keinen Test.