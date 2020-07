Ferienverkehr im Norden: Behinderungen vor allem in Hamburg

Hamburg

Am ersten Wochenende der Sommerferien für fünf weitere Bundesländer haben Autoreisende in und um Hamburg viel Geduld beweisen müssen. Dabei lag der Schwerpunkt des Reiseverkehrs vor allem auf der A1 und A7, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale am Sonntag sagte.

Am Samstagmittag stockte der Verkehr auf der A7 im Bereich des Elbtunnels in beiden Richtungen auf einer Länge von etwa 12 Kilometern. Auch auf der A1 zwischen dem Maschener Kreuz und dem Kreuz Hamburg-Ost mussten sich Reisende in beiden Richtungen auf rund 12 Kilometer stockenden Verkehr einstellen.

Lage in Schleswig-Holstein entspannter

Am Sonntag zeichnete sich ein ähnliches Bild ab, wenngleich die Länge der Verkehrsbehinderungen am Mittag etwas geringer war. Auf der A7 stockte der Verkehr in südlicher Richtung vor dem Elbtunnel auf einer Länge von etwa 12 Kilometern. Auch auf der A1 kam es zwischen Hamburg-Billstedt und Maschen zu Verkehrbehinderungen auf mehreren Kilometern Strecke in beiden Richtungen.

Weiter nördlich in Schleswig-Holstein hingegen war die Lage auf den Straßen an beiden Tagen entspannter, wobei der Sonntag laut Lagedienst noch ruhiger war als der Samstag. An der dänischen Grenze kam es an beiden Tagen nur zu wenigen Kilometern Stau. Nur auf den Autobahnen A1 und A20 im Bereich des Kreuzes Lübeck und in Richtung Ostsee stockte der Verkehr am Wochenende auf mehren Kilometern. Grund dafür war auch eine Baustelle in dem Bereich, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

