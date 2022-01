Lübeck/Osnabrück

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat in einer „Zwischenverfügung“ Baggerarbeiten für den deutsch-dänischen Fehmarnbelttunnel auf deutscher Seite vorerst gestoppt. Damit folgen die Richter einem Antrag des Aktionsbündnisses gegen eine feste Fehmarnbeltquerung. Das berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“. „Das ist ein überraschender und nicht zu unterschätzender Erfolg“, sagte der Anwalt des Bündnisses, Wilhelm Mecklenburg, der Zeitung.

Gericht: mit Eingriffen in Riffe noch nicht beginnen

Das Aktionsbündnis hatte am Donnerstag beantragt, dass das Ausbaggern des Tunnelgrabens vor Fehmarn im Bereich von geschützten Riffen untersagt wird, bis das Gericht in etwa drei Monaten über einen Eilantrag des Bündnisses gegen die Arbeiten entschieden hat. In einem Beschluss, der am Freitag getroffen wurde, verlangt das Gericht nun genau das vom Land Schleswig-Holstein: Es sei „sicherzustellen, dass mit Eingriffen in Riffflächen, bezüglich derer gemäß den Urteilen des Senats ein ergänzendes Verfahren durchzuführen war, noch nicht begonnen wird“.

Ministerium hatte Femern A/S verpflichtet, neue Riffe anzulegen

Das schleswig-holsteinische Wirtschafts- und Verkehrsministerium hatte im Zuge dieses „ergänzenden Verfahrens“ im September die Zerstörung der geschützten Riffe auf der Tunneltrasse erlaubt, aber den dänischen Bauherrn Femern AS verpflichtet, an anderer Stelle in der Ostsee vor Fehmarn neue Riffe anzulegen. Das Aktionsbündnis reichte gegen diesen Beschluss des Landes Klage und den Eilantrag ein.

Aktionsbündnis: Schon Riffstrukturen genießen vollen Biotopschutz

Anders als das Land und Femern A/S geht das Aktionsbündnis davon aus, dass Riffe bereits den vollen Biotopschutz genießen, wenn die entsprechenden Strukturen am Meeresboden vorliegen. Auf den Nachweis, dass dort Lebensgemeinschaften zu finden sind, komme es dabei nicht an. „Sollte das Bundesverwaltungsgericht dieser Auffassung folgen, wäre dies eine bemerkenswerte Abweichung von den Gründen in den Urteilen vom 3. November 2021. Folglich wäre eine Neubewertung aller Riffe im Projektbereich notwendig“, schreibt das Aktionsbündnis in seiner Pressemitteilung.

Buchholz: Klage wird Projekt und Zeitplan nicht substanziell verändern

Auf LN-Anfrage reagierte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) gelassen auf die Entscheidung des Senats. „Selbst wenn das Aktionsbündnis damit eine Verzögerung des Bauablaufs bewirken sollte – die Klage wird weder eine substanzielle Veränderung des Projekts selbst noch des Zeitplans mit sich bringen“, sagte er am Sonntagabend, „denn man wird ja eine Ausgleichsfläche für die Riffe finden.“

Beratungen am Montag über das Vorgehen

Klar sei für das Land, dass es bis zur Eilentscheidung des Senats keine weiteren Arbeiten in den strittigen Bereichen geben werde. Am Montag würden die beiden Vorhabenträger – Femern A/S und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) – über das weitere Vorgehen beraten.

Von Christian Risch