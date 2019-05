Kiel/Flensburg

Vom 12. bis 14. Juli treffen sich in Flensburg gut ein Dutzend historischer Dampfer aus Deutschland und Dänemark. Neben der „Alexandra“ sind dann auch die „Prinz Heinrich“ aus Emden, die „ Stettin“ aus Hamburg, die „Wal“ aus Bremerhaven und die „Bussard“ aus Kiel an der Förde versammelt. Höhepunkt ist dann das traditionelle Dampferrennen. Am 12. Juli treten abends alle Dampfer zu einer Wettfahrt über die Förde an. Begleitet von schwarzen Rußwolken schieben sich die Schiffe dann von 19 bis 21.30 Uhr mit weißen Bugwellen über die Flensburger Förde. Weitere Höhepunkte gibt es beim Fest rund um den Museumshafen in Flensburg.

Dampfer und Segler

Richtig eng wird es im August bei der 29. Hansesail in Rostock (8. bis 11. August). Dort sind bereits jetzt rund 150 große und kleine Segler sowie Dampfschiffe angemeldet. Neben den Segelschulschiffen „Mir“, „ Sedov“ (beide Russland), „Gloria“ ( Kolumbien) und „Cuauhtemoc“ ( Mexiko) werden auch fast alle deutschen Traditionsschiffe der Ostsee zu dem viertägigen Fest erwartet.

Festivals der Schiffe

An die 150 Schiffe werden auch zur Kieler Woche (22. bis 30. Juni) erwartet. Wobei jedoch allein über 40 Kriegs- und Behördenschiffe zu dem großen internationalen Flottentreffen im Marinestützpunkt gehören. Bei der Liste der Traditionssegler und Segelschulschiffe sind rund 80 bislang angemeldet. Höhepunkte sind hier die Großsegler „Mir“, „ Juan Sebastian Elcano“, „ Roald Amundsen“ und „ Thor Heyerdahl“. Zur Kieler Woche sind auch wieder viele Dampfschiffe präsent. Schlusspunkt der Feste ist Feier zum Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober in Kiel. Zu dem Fest ist auch eine maritime Komponente im Hafen in Vorbereitung.

