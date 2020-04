Feuer auf Golfplatz in Prisdorf

Prisdorf

Ein Brand hat am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch die Feuerwehren in Prisdorf ( Kreis Pinneberg) in Atem gehalten.

In der Spitze waren mehr als 120 Feuerwehrkräfte im Einsatz, um das Großfeuer auf dem Golfplatz Peiner Hof zu löschen. Der Einsatz dauerte inklusive Brandwache rund zwölf Stunden bis um 6 Uhr am Mittwochmorgen. Ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude brannte ab.

Der Feuerwehr gelang es, beginnende Dachstuhlbrände an zwei Reetdachhäusern - eines auf dem Gelände, eines etwa 400 Meter vom Golfplatz entfernt - schnell zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Feuerwehr kann nur von außen löschen

Um 18.40 Uhr am Dienstag wurde die Freiwillige Feuerwehr Prisdorf zu einer starken Rauchentwicklung aus einem Gebäude auf dem Peiner Hof alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, stand das vordere Gebäude bereits fast im Vollbrand.

Da sich das Feuer schnell ausgebreitet hatte, konnte der Brand nur von außen gelöscht werden – ohne Erfolg. Das Haus brannte komplett aus.

Feuerwehr rettet zwei weitere Gebäude

"Durch den starken böigen Ostwind wurde das Feuer schnell angefacht. Der Brandrauch wurde an der Einsatzstelle nach unten gedrückt und erschwerte in der Anfangsphase massiv die Löscharbeiten. Teilweise betrug die Sichtweite auf dem Peiner Hof weniger als einen Meter", sagte ein Feuerwehrsprecher.

In unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich zwei weitere Gebäude, die durch den starken Funkenflug in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das trockene Reet hatte bei beiden Reetdachhäusern den Dachfirst in Brand gesetzt. Durch ein schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte vor Ort konnte bei beiden Reetdachhäusern eine Brandausbreitung verhindert werden und somit beide Reetdachhäuser gerettet werden.

Einsatz dauerte zwölf Stunden

Nach jetzt fast zwölf Stunden wurden die Nachlösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen abgeschlossen. Mit dem Bagger eines Privatunternehmers wurden die Außenwände eingerissen um an die letzten Glutnester zu kommen. Während der Nacht wurde die Einsatzstelle von der Technischen Einsatzleitung Kreis Pinneberg mit zwei Lichtmast-Anhängern ausgeleuchtet.

Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Von RND/jad