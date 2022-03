Seit Beginn des Ukraine-Krieges werden in den Apotheken in Schleswig-Holstein vermehrt Jodtabletten verlangt. Doch die in Apotheken erhältlichen Jodtabletten sind für den Zweck nicht geeignet. Woher bekommt man die richtigen Kaliumiodid-Pillen? Und warum warnen die Behörden vor der Einnahme?