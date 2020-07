Feuer in Barsbüttel: Zwei Feuerwehrleute bei Brand in Lagerhalle verletzt

Barsbüttel

Das Feuer brach am Samstagabend aus unbekannter Ursache im hinteren Bereich eines Gebäudekomplexes aus, der von mehreren Firmen gleichzeitig genutzt wird, wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Ratzeburg am Montag mitteilten. Dabei gerieten brennbare Stoffe auch in die Kanalisation, so dass sich die Flammen auch unterirdisch bis zu einem Regenrückhaltebecken ausbreiteten.

Stundenlanger Kampf gegen die Flammen

Rund 200 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen die Flammen. Nach Angaben der Leitstelle waren unter anderem 13 Freiwillige Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr Hamburg an dem Einsatz beteiligt. Die Löscharbeiten dauerten bis Sonntagmittag. Die beiden verletzten Feuerwehrleute wurden durch die Druckwelle einer Verpuffung verwundet und ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde auf rund 450 000 Euro geschätzt.

Anzeige

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Von RND/dpa