In Welmbüttel (Kreis Dithmarschen) hat am Sonntagmorgen ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Feuer hat einen Schaden von rund 300.000 Euro angerichtet. Die Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr gerettet.

300.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus in Welmbüttel

