Lübeck

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lübecker Innenstadt ist eine Leiche gefunden worden. Einsatzkräfte hatten sie am frühen Samstagmorgen bei Löscharbeiten in der Brandwohnung entdeckt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, sei noch unklar. Zwei weitere Bewohner und ein Hund wurden aus dem dritten Obergeschoss per Drehleiter gerettet.

50 Feuerwehrleute in Einsatz

Die rund 50 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Wohnungen ausbreiten konnte.

Zur Schadenshöhe konnte die Polizei am frühen Morgen noch keine Angaben machen.

Von RND/dpa