Schenefeld

Reineke in Not: Die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld hat am Mittwochmorgen einen Fuchs von dem Dach eines Einkaufszentrums in Schenefeld gerettet. Das Tier war auf ein Vordach des Gebäudes im Kiebitzweg geraten, von dem es eigenständig nicht mehr herunterfand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmierten daraufhin Mitarbeiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums in Klein Offsenseth-Sparrieshoop.

Fuchs auf Vordach Der Fuchs auf dem Dach des Einkaufszentrums in Schenefeld. Quelle: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Mithilfe einer Drehleiter fingen sie das verirrte Tier ein und brachten es zurück auf den Boden. Das Vordach, auf dem der Fuchs gefunden wurde, ist laut Feuerwehrangaben etwa neun Meter hoch.

Die Mitarbeiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums überprüften den Gesundheitszustand des Fuchs vor Ort und ließen ihn dann in naher Umgebung wieder frei. Die ganze Rettungsaktion dauerte circa zweieinhalb Stunden, so Dennis Fuchs vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg.