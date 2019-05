Burg

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Samstagabend eine leblose Person in Burg ( Kreis Dithmarschen) in einer Wohnung gefunden. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos, wenig später konnte nur noch der Tod des 47 Jahre alten Mannes festgestellt werden.

Bis spät in die Nacht sicherten Beamte der Kripo Itzehoe Spuren am Einfamilienhaus. Die Polizei geht von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Laut Einsatzkräften soll der Anblick der blutverschmierten Wohnung schrecklich gewesen sein. Offenbar befanden sich größere Mengen Bargeld in dem Gebäude. In einer nahe gelegenen Kneipe soll es zuvor zu Streitigkeiten gegeben haben.

