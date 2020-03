Mölln

Am Montag standen auf dem Hof eines Autohauses in Mölln ( Kreis Herzogtum Lauenburg) zwei Wohnwagen in Flammen. Bei Nachlöscharbeiten seien in den völlig ausgebrannten Fahrzeugen die beiden Toten von den Rettungskräften gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. Deren Identität stand zunächst nicht fest.

Warum die Wohnwagen in Brand geraten waren, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie auch:

Kieler Bundespolizei setzt Bodycams ein

Masern-Impfpflicht: Ärzte fordern Einzelimpfstoff zurück

Hochwasser in Preetz: Nur sechs Zentimeter bis zum Höchststand

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Von RND/dpa