Feuerwehr rettet Urlauberin aus Steilküste in Stohl

Schwedeneck

Großer Rettungseinsatz an der Steilküste in Schwedeneck: Eine Spaziergängerin musste am Sonntag im Ortsteil Stohl aus der hohen Uferwand geborgen werden. Laut Polizei hatte die Urlauberin aus Hannover versucht, vom Strand aus die rund 20 Meter hohe Steilküste hinaufzuklettern. Das schaffte sie aber nicht ganz. Feuerwehr und Sanitäter rückten mit etlichen Einsatzkräften an der schlecht erreichbaren Stelle an und befreiten die Frau aus ihrer misslichen Lage.

Die 62-Jährige war gegen 14.30 Uhr mit einer Begleiterin östlich der Bundeswehr-Funkstelle Stohl am Strand unterhalb der Steilküste unterwegs. Um den Weg abzukürzen, entschloss sie sich offenbar für die Kletterpartie nach oben. „Auf der Hälfte der Strecke konnte sie dann aber weder vor noch zurück“, berichtete Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster.

Einsatz wegen „Menschenleben in Gefahr“ an der Stohler Steilküste

Verletzt hatte sie sich bei dem Manöver nicht, hätte aber auch wieder herunterstürzen können. Eine riskante Situation war aufgrund des Notrufs nicht auszuschließen, deshalb gab die Leitstelle das Einsatzstichwort „Menschenleben in Gefahr“ aus. Knapp 40 Rettungskräfte der Feuerwehren Sprenge-Birkenmoor, Dänischenhagen und Altenholz sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt rückten aus.

Laut Dänischenhagens Amtswehrführer Heinfried Ahrens konnte der Frau mit „einfachen Mitteln“ Hilfestellung gegeben werden. Ein Kamerad wurde abgeseilt und konnte der 62-Jährigen eine Rettungsleine anlegen. Beide wurden daraufhin von einem leichten Vorsprung aus etwa drei Meter unterhalb der Abbruchkante nach oben gezogen. Der Feuerwehreinsatz war nach einer Stunde wieder beendet. Polizisten brachten die beiden Frauen mit einem Streifenwagen zurück in ihr Urlaubsquartier nach Strande.

An den Steilküsten nordwestlich von Kiel zwischen den Gemeinden Strande und Noer ereignen sich immer wieder Unfälle. Meistens handelte es sich um Abstürze, wenn Spaziergänger und Radfahrer der Abbruchkante zu nahe kamen. Warnschilder weisen ausdrücklich auf die Gefahr hin – auch unterhalb der hohen Ufer, weil es auch immer wieder unvermittelt zu Abbrüchen großer Erdmassen kommt.

Verletzte können an Steilküsten nur sehr schwer geborgen werden

Zuletzt rutschten weite Teile der Steilküsten im März ab, nachdem der Untergrund durch lange Regenfälle im Februar sehr instabil geworden war. Deshalb wird davor gewarnt, sich sowohl ober- als auch unterhalb des Ufers aufzuhalten. „Klettern ist doppelt gefährlich, weil man nie weiß, wie brüchig die Stelle ist. Wenn etwas abrutscht, hat man keine Chance mehr“, so Schwedenecks Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen, der bei der Bergungsaktion am Sonntag selbst vor Ort war.

„Ich kann nur an die Vernunft appellieren, dort nicht zu klettern. Gerade diese Stelle ist besonders steil und hoch, das ist absolut unvernünftig“, sagte er. Dabei bestehe nicht nur die Gefahr von Abstürzen, sondern auch das Risiko, unter nachrutschendem Abbruchmaterial begraben zu werden. Die Bergung von Verletzten sei an den unwegsamen Steilküsten besonders schwierig. Paulsen zeigte sich erleichtert, dass die Urlauberin unverletzt geborgen werden konnte, weist aber ausdrücklich darauf hin, Warnschilder nicht zu ignorieren.