Viel Arbeit für Feuerwehr und Polizei: Bilanz der Neujahrsnacht

Kiel

Der Silvesterabend fing in Kiel erst sehr ruhig an. "Bis 23 Uhr hatten wir nur ganze drei Einsätze", berichtet Einsatzleiter Nils Göhrke von der Hauptwache Kiel. Der erste Einsatz der Nacht hatte es dann aber gleich in sich.

In einem zweigeschossigen Garagenkomplex in der Stockholmstraße in Mettenhof stand eine Doppelgarage in Flammen. Dichte Rauchwolken drangen aus dem Gebäude. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz konnten die Einsatzkräfte die Flammen löschen.

Es brannten verschiedene Einrichtungsgegenstände. Dabei konnte die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf ein dort in der Nähe abgestellte Autos verhindern.

Für die Löscharbeiten waren neben der Haupt- und Ostwache der Berufsfeuerwehr auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Russee ausgerückt.

Während der Löscharbeiten traf an der Einsatzstelle auch eine als Weihnachtsmann verkleidete Person ein, die sich bei den Einsatzkräften nach dem kürzesten Weg um den Einsatzort herum erkundigte.

Schwere Verletzungen durch Feuerwerk

Nach Mitternacht kamen dann noch weitere Einsätze im ganzen Stadtgebiet hinzu. Es wurden auch mehrere Müll-Container sowie Sammelbehälter für Altkleider in Brand gesetzt. Meist waren es aber kleinere Brände. In einem Fall löste der Lichtschein von Weihnachtsbeleuchtung in Elmschenhagen einen Einsatz aus.

Insgesamt gab es nach Mitteilung des Lagedienstes der Feuerwehr bis 2 Uhr 19 Brand- und 55 Rettungsdiensteinsätze. In vier Fällen mussten die Rettungswagen-Besatzungen Menschen helfen, die sich durch Feuerwerkskörper zum Teil schwere Verletzungen zugefügt hatten. In zwei Fällen hatte es dabei Teilamputationen der Hand gegeben. Diese Patienten wurden in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht.

Neben den Unfällen mit Feuerwerkskörpern waren mehrere Personen so stark alkoholisiert, dass sie auf Hilfe des Rettungsdienstes angewiesen waren.

Zeitweise waren alle drei Löschzüge der Haupt-, Nord- und Ostwache sowie mehrere freiwillige Wehren und zwölf Rettungswagen im Einsatz.

300 Einsätze für die Feuerwehr landesweit

In ganz Schleswig-Holstein kam es zu gut 300 Einsätzen zum Jahreswechsel. Bei der überwiegenden Anzahl der durch Silvesterfeuerwerk verursachten Brände blieb es bei geringem Sachschaden. Dennoch gab es gleich mehrere Großbrände und mehrere Personen zogen sich schwere Verletzungen durch Umgang mit Knallkörpern zu - teilweise mit Fingeramputationen.

Die Leitstelle Nord in Harrisle meldete für die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg insgesamt 59 Brandeinsätze. Dreimal brannte es in Flensburg mit dem Stichwort "Menschenleben in Gefahr". Herausragend war ein Großbrand in Husum: Hier brannte eine Doppelhaushälfte komplett aus.

Zug erfasst Person in Plön - tödliche Verletzungen

In der Nacht musste die Freiwillige Feuerwehr St. Peter-Ording zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei eingeklemmten Personen ausrücken. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. In Preetz befreite die Feuerwehr eine eingeklemmte Person nach einem Verkehrsunfall aus ihrem Fahrzeug. In Plön wurde ein Mensch von einem Zug erfasst und wurde tödlich verletzt.

Auch die Leitstelle West meldete für die Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Steinburg eine unruhige Nacht. Aufgrund einer extremen Nebelwand kam es auf der A23 zwischen den Anschlussstellen Itzehoe Mitte und Nord gegen 1.30 Uhr zu einer Massenkarambolage mit mindestens zehn beteiligten Fahrzeugen. Dass letztlich "nur" vier Personen mit leicht- bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus mussten, bezeichnete ein Sprecher der Leitstelle als "glimpflich". Auch auf der Gegenfahrbahn kam es im weiteren Verlauf zu Zusammenstößen, wobei auch nochmal vier Personen verletzt wurden.

35 Feuerwehreinsätze zählte die Leitstelle Holstein für den Kreis Segeberg. Die Leitstelle Süd für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein nannte 54 Brandeinsätze, fünfmal technische Hilfeleistungen und 102 Einsätze für den Rettungsdienst.

Eher ruhige Nacht in Neumünster

In Lübeck zählte die Feuerwehr 49 Brandeinsätze. Feuerwerkskörper entzündeten Planen an einem Gerüst. Durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk wurde eine Person schwer verletzt. In diesem Fall war eine Fingeramputation zu beklagen. Zwei Kinder wurden ebenfalls durch Feuerwerkskörper leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

In Neumünster sprach die Feuerwehr von einer eher ruhigen Nacht. 12 Kleinbrände und zwei Mittelbrände galt es hier zu bekämpfen.

Auch die Polizei hatte alle Hände voll zu tun

Für die Polizeibeamten in Kiel und dem Kreis Plön war es eine arbeitsreiche Silvesternacht. Wenngleich es zu keinen herausragenden Einsätzen kam, waren sie rund 180 Mal (139 Mal in Kiel, 39 Mal im Kreis Plön) im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 06 Uhr gefordert, teilte die Polizei am Neujahrsmorgen mit.

In Kiel kam es nach Mitternacht am Germaniahafen und im Landecker Weg zu zwei Straßenraubtaten durch zwei je dreiköpfige Gruppen. In beiden Fällen konnten Beamte des 2. und 4. Reviers im Rahmen der Fahndung die jeweiligen Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren vorläufig festnehmen.

Zigarettenautomat aufgesprengt

Gegen 5 Uhr kam es den Angaben zufolge in der Wilheminenstraße in Kiel zu einem Handydiebstahl. Eine Fahndung nach den beiden Tätern blieb erfolglos. In Preetz und in Neumühlen-Dietrichsdorf sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten und flüchteten mitsamt dem Inhalt der Automaten. In Mönkeberg entdeckte ein Spaziergänger am frühen Abend in einem Waldstück eine Brandbombe, die vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes waren eingesetzt und übernahmen die sachgerechte Entsorgung.

In 16 Fällen (13 Mal in Kiel, dreimal im Kreis Plön) wurden die Beamten wegen Körperverletzungen alarmiert. Neun Personen, alle in Kiel, fielen aufgrund ihres Alkoholisierungsgrades als hilflose Personen auf.

Von Frank Behling und Thomas Paterjey/RND