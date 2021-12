Hamburg/Kiel

Wenige Wochen vor Silvester hat der Zoll abermals vor dem Kauf und der Nutzung illegaler Feuerwerkskörper gewarnt. „Mit illegalem Feuerwerk gefährdet man nicht nur massiv die eigene Gesundheit, man riskiert unter Umständen sein Leben und das Unbeteiligter“, hieß es in einer Mitteilung des Hauptzollamtes Hamburg vom Sonntag.

Die Einfuhr von Feuerwerkskörpern, die nicht für den europäischen Markt zugelassen sind (CE-Kennzeichnung), sei ein Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und könne mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden. „Dabei spielt es keine Rolle, ob die Feuerwerkskörper über einen Onlineshop bestellt oder selbst im Ausland gekauft und nach Deutschland eingeführt werden.“

Allein am Nikolaustag hat der Hamburger Zoll der Mitteilung zufolge mehr als 66 Kilogramm Pyrotechnik aus dem Verkehr gezogen. „Die Feuerwerkskörper sollten im Postverkehr unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden“, hieß es.

Bund und Länder hatten Anfang Dezember beschlossen, dass Böller und Feuerwerk zum Jahreswechsel 2021/22 wie im Vorjahr generell nicht verkauft werden dürfen. Vom Raketen-Zünden wird generell abgeraten, um die Kliniken in der Pandemie nicht mit noch mehr Verletzten zu belasten. Im Gedränge könnte es zudem zu mehr Corona-Infektionen kommen, so die Befürchtung. Der Feuerwerkshersteller Weco in Kiel hatte auf das Silvestergeschäft gehofft – doch das zweite Jahr in Folge dürfen hierzulande keine Böller und Raketen in den Handel gelangen.

Einkauf im Nachbarland Dänemark ist legal

Anders sieht die Situation in Dänemark aus. Dort startet der Verkauf am 15. Dezember. Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner über 18 Jahren dürfen laut Landeskriminalamt in Dänemark Feuerwerkskörper der Kategorie F 2 kaufen, sie über die Grenze bringen und diese außerhalb der Feuerwerksverbotszonen abfeuern, wenn sie ein CE-Kennzeichnung aufweisen.

Für Weco ist das Verkaufsverbot unverständlich: „Die Situation jetzt bewirkt doch genau das Gegenteil von dem, was man erreichen will. Nämlich, dass viele Menschen illegale und lebensgefährliche Feuerwerkskörper im Ausland oder sogar auf dem Schwarzmarkt kaufen oder schlimmsten Fall selbst Feuerwerkskörper basteln“, sagte ein Weco-Sprecher kürzlich. Hinzu kommt die wirtschaftliche Komponente: Das Werk in Freiberg wird geschlossen, in Kiel bangen die 40 Mitarbeiter weiter um ihre Jobs.