Heidkate

Manuel Dodt ist seit 1989 noch genauso verliebt wie am ersten Tag in seine „La Cinquecento“. Damals hat er sie persönlich aus Italien abgeholt und dem Luigi abgeschwatzt. Seitdem sind sie unzertrennlich. Wenn er mit ihr durch die Gegend fährt, lächeln ihn alle freundlich an. Demnächst trifft er sich wieder mit vielen Gleichgesinnten, denen es so geht wie ihm. Denn zum 16. Fiat 500 Ostseetreffen von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Juli 2019, werden bis zu 150 Fahrzeuge erwartet – direkt am knapp vier Kilometer langen Naturstrand in Heidkate.

Zur Galerie 150 Fiat 500 und ihre Fahrer werden in Heidkate zum großen Treffen der Knutschkugeln erwartet. So sahen die Zusammenkünfte in den vergangenen Jahren aus:

Das größte Fiat 500 Treffen in Deutschland

„Es ist das größte Fiat 500 Treffen in Deutschland und auch das einzige mit Naturanschluss“, sagt Manuel Dodt stolz, der fast von Anfang an dabei ist. Seit 1987 treffen sich dort auf dem großen Parkplatz hinter dem Deich, der von der Gemeinde gemietet ist, alle zwei Jahre Fiat-500-Fahrer aus ganz Deutschland und sogar Europa. Diesmal sind wieder Clubs aus Dänemark, Norwegen und Holland dabei – „einige kommen nördlich von Oslo auf eigener Achse“, so der 58-Jährige. „Die sind ganz hart drauf“, schiebt er noch lachend hinterher. Der Haupttag ist der Sonnabend mit der Ausfahrt der kleinen Knutschkugeln von Heidkate aus durch die kleiner Dörfer der Probstei, „weit ab der Touristenstöme“ zum Hubertsberg und zurück. Wer rechtzeitig da ist, kann vielleicht sogar mitfahren. Denn manch einer hat noch einen Platz frei im Auto.

Das Programm zum Fiat-500-Treffen Ankunft der Fahrer ist am Donnerstagabend. Am Freitag, 19. Juli, können dann schon die vielen Autos bestaunt werden. Es gibt einen Fiat 500-Teilemarkt, Essen und Trinken sowie Tanz im Bierzelt. Der Sonnabend, 20. Juli, beginnt um 12 Uhr mit der Ausfahrt. Die Strecke führt voraussichtlich über Wisch, Krokau, Schönberg, Gödersdorf, Neu Sophienhof, Köhn, Schartbuck, Hohenfelde bis zum Hubertsberg und auf direktem Wege zurück. Anschließend gibt es das traditionelle große Kuchenbuffet. Der Nachmittag ist den Fiat-spezifischen Spielen vorbehalten. Am Sonntag, 21. Juli, reisen dann alle wieder ab.

Manuel Dodt mit dem Virus der Knutschkugeln infiziert

Manuel Dodt erinnert sich noch gut daran, wie er sich mit dem unheilbaren Fiat-Virus infizierte. „Meine Freundin wollte unbedingt eine Knutschkugel haben.“ Damals hat er den Kauf belächelt. „Das ist eine Spinnerei“, so seine Worte. Dennoch setzte er sich mal hinein – im Sommer mit offenem Verdeck. „Da hat es klick gemacht“, und sofort kaufte er sich bei Luigi in Pizzoletta unterhalb vom Gardasee für 500 DM auch eine „ Cinquecento“. Die Freundin ist längst Vergangenheit, die knallrote Knutschkugel gehört immer noch zu seinem Leben. „Ich habe sie selbst aus Italien geholt, die gibt man nie wieder her.“ Über ihre Ästhetik und ihre Formen gerät er nach 30 Jahren Verbundenheit noch ins Schwärmen. Kein Porsche oder Ferrari kommt für Dodt da heran. „La Cinquecento“ besticht auch durch ihre Maße: 2,97 Meter lang, 1,32 Meter breit und 1,32 Meter hoch. Fragt man Experten, steckt hinter der bedingungslosen Liebe das sogenannte Kindchenschema. Kein Wunder also, dass Dodt schon über ein Dutzend dieser kleinen Italiener restauriert hat. Wenn sie seine Hände verlassen, sind sie wie neu. Jede freie Minute verbringt er in seiner Werkstatt zwischen unzähligen aus Italien mitgebrachten Ersatzteilen und einem selbstgebauten Drehgestell, in das er den Fiat 500 einspannen und um 360 Grad drehen kann. „Das ist mein Yoga.“

Seit 32 Jahren gibt es das Treffen in Heidkate

Und so beschreibt Dodt den gemeinen Fiat 500-Fahrer auch als „freundlichen, netten Menschen, der sich nicht stressen lässt, mit viel Humor“. Daran hat sich vom ersten Treffen Ende der 80er-Jahre bis heute nichts geändert. „Der Fiat 500 verbindet unheimlich.“ Damals war es allerdings lediglich ein witziges Studentenauto.

Zur Geschichte der Knutschkugel Die Firma Fiat ( Fabbrica Italiana Automobili Torino) wurde 1899 in Turin gegründet. Im Juli 1957 führte Fiat die 500 Nuova (neu) ein. Nuova, um sie von dem Vorgänger Topolino (Mäuschen) abzugrenzen, der ebenfalls 500 hieß. Dieser wurde zwischen 1936 und 1955 mehr als 500.000 Mal gebaut. Entworfen wurde das kleine, kompakte Auto mit einem Zweizylinder-Motor von Dante Giacosa. Die erste Version brachte es auf die maximalen Geschwindigkeit von 85 Kilometern pro Stunde, die nächste brachte es auf 90 Kilometer pro Stunde. Der einfachste und kleinste Fiat kostete 1958 in Deutschland etwa 2990 DM. Ein gut restaurierter Fiat kann heutzutage bis zu 10000 Euro kosten.

„Man müsste sich eigentlich mal Treffen“, meinte irgendwann einer aus der Interessengemeinschaft. Diese Zusammenkünfte bestanden anfangs daraus „ein Lagerfeuer zu machen, drumherum zu sitzen und zu schnacken“. Wo damals Iglu Zelte standen, parken heute Wohnmobile. Gleichzeitig ist das Treffen in den vergangenen 32 Jahren stetig gewachsen und mit ihm auch der organisatorische Aufwand. „Wir kriegen heutzutage solche Auflagen, das kann man sich nicht vorstellen“, sagt Dodt. Auf dem Platz steht ein acht mal 18 Meter großes Festzelt, wo abends getanzt wird. „Wir sorgen für die komplette Verpflegung der Teilnehmer.“ Dafür fangen die Planungen schon ein Jahr vorher an. „Nach dem Treffen ist vor dem Treffen.“

Der Sympathieträger Fiat 500

Neben der Leidenschaft für „La Cinquecento“ steckt dahinter auch eine Lebenseinstellung. „Fiat-Fahrer sind tolle, entspannte Leute“, findet Dodt. Das liege wohl auch daran, dass man höchstens 100 Kilometer pro Stunde fahren kann. Der Fiat 500 ist „die Entdeckung der Langsamkeit“. Und die kleine Knutschkugel ist einfach ein Sympathieträger und sorgt für Aufmerksamkeit.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.