Kiel

Vergleicht man die 7-Tage-Inzidenzen bei Kindern in den Osterferien und jetzt, ist die Entwicklung nicht einheitlich: In Kiel stieg die Inzidenz, im Kreis Segeberg sank sie. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde änderte sich nur wenig. Im Kreis Plön sank die Inzidenz bei den Null- bis Vierjährigen, stieg aber deutlich bei Fünf- bis 14-Jährigen.

Wichtig dabei: Oft reichen wenige infizierte Kinder, damit die Inzidenz hochschnellt. So katapultierten in Neumünster sechs positiv getestete Kleine die Inzidenz auf 166. Auffällig bleibt aber, dass die Werte bei den Kindern häufig deutlich über der Gesamt-Inzidenz liegen. Doch was sagt das aus?

Corona-Infektionen in Deutschland - aufgeschlüsselt nach Altersgruppen (Quelle: RKI)

Wende kam im Februar

Für Prof. Helmut Fickenscher, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, belegt das, dass Kinder heute stärker von Infektionen betroffen sind als zu Beginn der Pandemie. Das zeigte sich bereits, als mit Beginn der zweiten Welle die Ausbrüche in Kitas und auch in Schulen in die Höhe schnellten. Beim RKI führt man das auf unzureichende Schutzmaßnahmen zurück.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Lockdown sanken die Zahlen – bis zur Wende. „Ab Mitte Februar kam es abrupt zu einem sehr steilen Inzidenz-Anstieg“ heißt es im RKI-Kita-Bericht. Hauptursache sei die zunehmende Verbreitung der britischen Virusvariante. Innerhalb von zehn Wochen hat sich die bundesweite Inzidenz bei den Jüngsten vervierfacht und bei den älteren Kindern sogar versechsfacht.

Wenige Corona-Ausbrüche in Schulen und Kitas

In Schleswig-Holstein ist die Entwicklung weniger ausgeprägt, macht sich aber in Kitas und auch in Schulen bemerkbar. Dennoch ist der Kieler Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken überzeugt: „Kitas und Schulen sind nicht die Infektionstreiber.“ Die meisten Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen passierten im Privaten. Zustimmung von Virologe Fickenscher: „Es ist sehr deutlich, dass die Infektionen in Schulen gering sind, wenn dort konsequent Masken getragen werden. Schulen sind nicht der Ansteckungsort. Bei den Kitas klappt das mit Masken und Abstand naturgemäß nicht ganz so gut, aber auch dort ist die Anzahl der Ausbrüche gering.“

Lesen Sie auch: An diesen Kitas und Schulen gibt es Corona-Fälle

Er appelliert daher, milde mit den Kitas und Schulen zu verfahren. „Meiner Ansicht könnten wir mit der bundesweiten Vorgabe – Ende des Präsenzunterrichts bei einer Inzidenz ab 165 – gut zurechtkommen. Der Schaden für die Kinder wäre sonst größer als das geringe Infektionsrisiko.“

Der Virologe stellt sich damit gegen die Position von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der an einem Grenzwert von 100 festhalten will. Fickenscher hält es dagegen für ausreichend, bei nachgewiesenen Infektionen, eine Kita-Gruppe oder Klasse zu isolieren. Stattdessen jetzt Schulen zu schließen und dann im Sommer in Lerngruppen den Stoff nachzuholen, sei nicht sinnvoll. „Der jetzige Schulbetrieb bietet den Vorteil, dass verlässlich immer die gleiche Kohorte zusammenkommt. Wenn im Sommer Lerngruppen zusammengewürfelt werden, hintertreibt das das Prinzip der Kohortierung.“