Potsdam/Kiel

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst kommt das Land Schleswig-Holstein teuer zu stehen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) bezifferte die Mehrkosten für Angestellte und Beamte bis Ende 2023 auf 202 Millionen Euro. Die Stadt Kiel, deren Beamte und Pensionäre denen des Landes gleichgestellt sind, rechnet mit Mehrausgaben von jährlich zwei Millionen Euro.

1300 Euro Corona-Prämie

„Gerade in der jetzigen Situation war es notwendig, den Knoten schnell durchzuschlagen“, sagte Heinold mit Blick nach Potsdam. Dort hatten sich Länder und Gewerkschaften nach drei Verhandlungsrunden auf ein Gehaltsplus von 2,8 Prozent (ab Dezember 2022) geeinigt.

Bereits bis März erhalten die Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro. Die Entgelte von Azubis, Praktikantinnen und Praktikanten und Studierenden im öffentlichen Dienst steigen demnach um 50 Euro, im Gesundheitswesen um 70 Euro. Der Tarifabschluss hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Zudem wurden spezielle Zulagen für Beschäftigte im Gesundheitswesen erhöht.

Heinold: Tarifergebnis wird auf Beamte übertragen

Heinold versprach, das Tarifergebnis für die rund 30 000 Landes-Angestellten „zeit- und wirkungsgleich“ auf die gut 41 000 Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Das gilt auch für die Corona-Prämie. Heinold muss damit tiefer in die Landeskasse greifen als erwartet. Die Ministerin hatte ursprünglich mit einem Tarifplus von nur zwei Prozent geplant. Auch Kiel muss draufzahlen. Allein die Corona-Prämie für die Kommunalbeamten kostet die Stadt 2022 rund eine Million Euro.

Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb waren im Spätsommer mit der Forderung nach einer Gehaltssteigerung von fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat, in die Tarifrunde gegangen. Für Beschäftigte im Gesundheitswesen hatten sie ein Plus von 300 Euro gefordert. Verdi im Norden bewertete das Tarifergebnis „als einen in weiten Teilen gelungenen Kompromiss“, wie die Leiterin des Landesbezirks Nord, Susanne Schöttke, sagte. „Insbesondere die Einkommenszuwächse für Beschäftigte im Gesundheitswesen sind ein wichtiger Schritt für die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen.“ Ministerin Heinold betonte, die Verbesserungen im Gesundheitssektor seien ihr „ein besonderes Anliegen“ gewesen.

Von Ulf Christen