Hier entstehen Gnocchi aus Nortorf

Der Duft frischer Pellkartoffeln liegt in der Luft, wenn in der Kartoffelhalle der Nortorfer Brückner Werke der Dampfschäler arbeitet. Sein Fassungsvermögen hat Format: 260 Kilogramm Kartoffeln rotieren in einer Edelstahltonne.

Mit 14 Bar Druck löst 200 Grad heißer Dampf die Schalen. Wird nach maximal 90 Sekunden der Druck gesenkt, reiben Bürsten die Hülle ab. Die Kartoffeln sind zur Weiterverarbeitung bereit. „Bis zu 150 Tonnen schafft der Schäler am Tag“, erklärt Dierk Töpfer, Betriebsleiter der Brückner Werke Nortorf.

Geschichte der Firma Brückner Werke reicht zurück bis 1934

Lebensmittelgroßhändler Julius Brückner hatte 1939 weitsichtig den Wert der leichter transportierbaren getrockneten Lebensmittel für die Truppenversorgung erkannt. Er kaufte am 22. November 1939 die ehemalige Lederfabrik Loges & Rasmussen von der Stadt Nortorf und baute die Hallen zur industriellen Veredelung von Gemüse aus. Die Brückner Werke Nortorf waren geboren.

Das Schälen, Blanchieren, Mahlen oder Schneiden und das Trocknen von Kartoffeln und Gemüse steht seitdem während der Erntezeit auf dem Programm der Brückner Werke Nortorf.

Bis heute ist die Brückner Werke Kommanditgesellschaft ein Unternehmen in Familienhand, das neben der Verwaltung in Hamburg Standorte im bayrischen Altendorf, in Stadelhofen und in Nortorf hat. Thomas Brückner leitet in vierter Generation das Werk mit heute 6000 Quadratmeter Produktionsfläche.

Brückner Werke Nortorf : Von Knödel bis Kroketten

Hinzu kommen 9900 Quadratmeter Lager, 420 Quadratmeter Verwaltung, Kläranlage und Stärke-Silo auf dem fünf Hektar großen Gelände der Brückner Werke Nortorf in der Fabrikstraße.

Brückners veredelte Lebensmittel sind im Convenience-Bereich zu finden: Das Werk in Nortorf stellt mit Gries, Würfeln, Fasern oder Streifen Basisprodukte her, die zu Knödeln, Kroketten, Gnocchi, Schupfnudeln, Kartoffelpuffern und Püree verarbeitet werden können.

Faustformel, um Produkte der Brückner Werke Nortorf zu erkennen: „Brückner ist alles, wo nicht Pfanni draufsteht“, erklärt Logistikleiter Lutz Bertram.

Früher arbeiteten 250 Menschen bei Brückner Werke Nortorf

Kartoffeln werden während der Erntesaison zwischen August und Februar verarbeitet. Kampagne wird jede Verarbeitungsphase genannt.

Erzeugergemeinschaften hauptsächlich aus Niedersachsen liefern dann anhängerweise die mehligen Sorten Afra, Solara und Fontane an. Früher schoben Landwirte aus der Region ihre Ernte mit der Schubkarre zum Werk.

Ein altes Foto zeigt Arbeiter der Brückner Werke Nortorf, die Kartoffeln noch per Hand schälten – das Werk hatte vor Jahren 250 Beschäftigte. Heute managen 50 Mitarbeiter im Drei-Schicht-Betrieb die Arbeit moderner Hochleistungsmaschinen.

Mahl- und Schneidewerke bringen die Knollen mechanisch in die gewünschte Form. Zwei Trocknungsanlagen entziehen dem Gemüse mit ausgetüftelter Lüftungstechnik und Wärme schonend Feuchtigkeit.

Im Brückner Werk in Altendorf entstehen 27.000 Knödel

Beim Qualitäts-Check regiert seit 2016 neben einem Kontrolleur die Technik: Vier Kameras eines automatischen Farbverlesesystems erkennen 16,5 Millionen Farbnuancen. Werden braune Stellen im Produkt entdeckt, bläst ein Luftstrahl das Stück punktgenau weg.

Im Werk werden auch Zwiebeln geröstet: Zieht ihr Aroma über der Stadt, erwacht das alte Gerücht, die Brückner Werke Nortorf stellten Chips her.

Trockenobst aus Thailand, China, Südafrika und aus der Türkei – Cranberries, Bananen, Birnen und Äpfel – werden im Werk für die Verarbeitung in Frucht- und Müsliriegel oder in Futtermitteln Maß geschnitten.

Aus der 900-Kilogramm-Knödelmasse-Füllung eines Transport-Big-Packs entstünden im Brückner Werk in Altendorf 27.000 Knödel, berichtet Lutz Bertram.

Brückner vertreibt seit 1985 über die Farmgold Vertriebs GmbH einen Teil der Produktion im Einzelhandel. 25 Prozent werden exportiert, unter anderem nach Großbritannien, Spanien, Frankreich und Kroatien.

Dazu werden Instant-Fruchtkaltschalen, Trockenobst, Pesto, Röstzwiebeln, Mehlschwitze und Pastasauce angeboten. Die 1901 gegründete Deutsche Nähmittelgesellschaft (DNG) zählt ebenfalls zur Firmengruppe, sie beliefert als DNG Farmland Food Service KG Großküchen.

Die Geschichte der Brückner Werke Nortorf 1934: Gründung Brückner Werke Kommanditgesellschaft in Altendorf /Bayern durch Lebensmittelgroßhändler Julius Brückner 1935: Gründung Zentralverwaltung Brückner Werke KG in Hamburg 22. November 1939: Julius Brückner kauft die ehemalige Lederfabrik Loges & Rasmussen von der Stadt Nortorf. Zweckbestimmung der Immobilie: Gemüse trocknen 1939:Neues Kesselhaus wird gebaut 1940: Erneuerung Dampfkessel, Sprengung Fabrikschornstein 21. Januar 1941: Kriegsmarine beschlagnahmt den Westbau, er wird zur Torpedo- und Geschützwerkstatt 7. April 1941: Neue Rohwarenhalle wird gebaut 1957/1958: Neue Kartoffelhalle mit 2500 Quadratmetern Fläche und Belüftung wird mit Förderung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gebaut und ist bei der Fertigstellung eine der größten Lagerhallen in Europa 1979/1980: Zwiebelröstanlage wird gebaut 1989: Großfeuer vernichtet Ostbau mit der Knödelproduktion

