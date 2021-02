Die Landesregierung von Schleswig-Holstein greift durch: Weil die Corona-Mutation in Flensburg sich stark ausbreitet, kommt nun eine Ausgangssperre. Auch sollen die Kontakte zu anderen Personen unterbunden werden. Schärfere Regeln gelten künftig auch für den Kreis Schleswig-Flensburg.

Corona-Lage in Flensburg: Ausgangssperre und Kontaktverbot ab Sonnabend

Von KN-online (Kieler Nachrichten)