In den nächsten Tagen könnten giftige Blaualgen an die Ostseestrände treiben. Das geht aus dem aktuellen Algenreport hervor. Demnach tummeln sich in der Lübecker Bucht „zunehmend“ Blaualgen, die in Uferbereiche driften könnten. „Diese Prozesse können rasch und innerhalb weniger Tage ablaufen.“