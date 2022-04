Flensburg: Fische auf der A7 verursachen Vollsperrung

Flensburg

Eine Ladung Fische auf der Autobahn hat am Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der A7 Richtung Norden bei Flensburg gesorgt. Am frühen Morgen sei gemeldet worden, dass kleine Fische auf der Fahrbahn lägen, sagte eine Polizeisprecherin. Etwa eine Stunde später wurde die A7 zwischen der Anschlussstelle Flensburg/Harrislee und dem Grenzübergang Ellund für die Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Die Fische verteilten sich den Angaben zufolge auf einer Länge von etwa 150 Metern über die gesamte Fahrbahn und mussten teilweise per Hand eingesammelt werden. Der Lastwagenfahrer, der seine Ladung vermutlich unbemerkt verloren hatte, konnte zunächst nicht ermittelt werden. Zuvor hatte shz.de berichtet.

Von RND/dpa