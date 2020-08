Flensburg/Kiel

Man wolle nicht, dass sich noch einmal jemand an im Sand vergrabener Kohle verletze. Daher sei man zu der Entscheidung gekommen, Grillen bis auf Weiteres zu verbieten. Zuletzt hatte sich ein Kind am Flensburger Strand Ostseebad an den Überresten eines Feuers verbrannt. Lange betonte, es sei durchaus geplant, Grillen an den Stränden in Zukunft wieder zu genehmigen. Dazu sollen richtige Grillplätze errichtet werden. "Freies Grillen sehen wir nicht mehr."

Darüber hinaus kündigte die Oberbürgermeisterin weitere Maßnahmen wie verstärkte Kontrollen etwa von Falschparkern und Menschen an, die sich nicht an die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandsregeln halten. Es gebe "die bittere Erkenntnis", dass manche Menschen bewusst Schilder nicht beachteten.

Anzeige

Lange appellierte indes auch an die Eigenverantwortung der Menschen. "Wir wollen gerne das unsrige tun", sagte sie. Aber auch jeder Strandbesucher sei aufgefordert, mitzuhelfen, den Strand attraktiv zu halten. Dazu gehöre auch, Rücksicht auf andere Besucher und Anwohner zu nehmen und seinen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen.

Weitere KN+ Artikel

Müll wird in vielen Küstenorten zum Problem

Auch andere Orte an Schleswig-Holsteins Küste haben in diesem Sommer verstärkt mit dem Müll der Strandgäste zu kämpfen. In allen Ostsee-Orten der Region beschert der enorme Zulauf durch das schöne Wetter und die Corona-Heimurlauber ein enormes Problem. Die Gemeindearbeiter sind im Dauereinsatz.

In Eckernförde wurde etwa zuletzt klar, dass die 100 Strandmülltonnen nicht ausreichen - sie sind viel zu schnell voll. Was daneben liegt, kann gar nicht schnell genug weggeschafft werden.

Strandes Bürgermeister Holger Klink ( CDU) fand zuletzt deutliche Worte. "Die Entwicklung ist nicht gut für unseren Ort", sagte er in der Gemeindevertretersitzung.

Strandpartys in Noer beunruhigen die Bürgermeisterin

Besondere Sorgen bereiten Noers Bürgermeisterin Sabine Mues ( CDU) die Strandpartys, die ihr zufolge trotz des Einsatzes der Security immer wieder spät abends stattfinden - zuletzt mit bis zu 50 Teilnehmern. Dabei fließe häufig viel Alkohol. Enthemmt werde der Corona-Abstand nicht eingehalten. An zertrümmerten Glasflaschen verletzten sich außerdem schon Strandbesucher.

Grillen am Strand: Das gilt in Kiel

An den Kieler Stränden ist das Grillen auf dem öffentlichen Grillplatz am Falckensteiner Strand möglich. In anderen Bereichen ist Grillen nur dann zulässig, wenn nach unten geschlossene Grillgeräte verwendet und Asche sowie alle anderen Rückstände entsorgt werden.

Sollte das Grillen am Strand auch in Kiel verboten werden? Ja, es ist zu gefährlich. Nein, es sollte erlaubt bleiben. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollte das Grillen am Strand auch in Kiel verboten werden? Sollte das Grillen am Strand auch in Kiel verboten werden? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, es ist zu gefährlich.

Nein, es sollte erlaubt bleiben. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

"Auf keinen Fall darf Asche vergraben, mit Sand überdeckt, in Randbereichen abgelegt oder in das Meer eingebracht werden. Offene Feuerstellen zum Grillen oder als Lagerfeuer sind verboten", teilt die Stadt Kiel mit.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.