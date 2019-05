De Wahl to dat Europaparlament steiht vör de Döör. Dor geiht dat üm veele wichtige Themen: Üm Klimapolitik, Digitaliseern, Migration un üm uns Grundrechte. Dor höört natürli ok uns Spraak to. In Europa gifft dat 60 Regionol- un Minnerheitenspraken – wat wüllt de enkelten Parteien dorför doon?