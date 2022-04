Kiel

Kristin mag ihren Job – eigentlich. Die Inhalte, das Auseinandersetzen mit Rechtslagen, das gefällt ihr. Die 41-Stunden-Woche, die Pflicht im Büro zu arbeiten, das eher weniger. „Ich komme abends müde von der Arbeit nach Hause, und gehe morgens wieder müde hin“, erzählt sie im KN-Podcast. Vor einiger Zeit hat sie den Job gewechselt. Der alte war zu gefährlich, zu unsicher. Das ist zwar besser geworden, doch ideale Arbeitsverhältnisse sehen für Kristin anders aus.

So wie Kristin gehe es vielen anderen jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch, weiß sie aus Erfahrung: „Finanzielles Mehr ist immer ein sehr großes Thema, aber mittlerweile sind viele eher der Meinung, dass es wichtiger wäre, die Arbeitszeit zu reduzieren.“ Kristin kommt mit vielen anderen jungen Menschen in Kontakt, denn neben der Arbeit ist sie seit vielen Jahren auch in der Gewerkschaft aktiv.

Lesen Sie auch "Jung und unerhört", der Podcast zur Landtagswahl mit und für Jungwähler

Prof. Claudia Buengeler vom Lehrstuhl für Personal und Organisation an der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel kümmert sich beruflich um alles, was mit der Führung von Unternehmen, Teams und einzelnen Arbeitenden zu tun hat. Gerade durch die Pandemie bewege sich schon viel in der Arbeitswelt, so ihre Einschätzung. Doch auch die Politik könne noch mehr dazu beitragen, die Arbeitsverhältnisse zu verbessern.

„Jung und unerhört“: Der junge KN-Podcast zur Landtagswahl

Ob Schule, Ausbildung, Freizeit, Freiwilligendienst oder Arbeit: In jeder Folge „Jung und unerhört“, ein Podcast der Kieler Nachrichten zur Landtagswahl 2022, erzählen junge Leute aus Schleswig-Holstein von ihren Alltagsproblemen – und schreiben den Kern ihrer Forderungen an die Politik auf Plakate. Außerdem kommen Menschen mit Expertise zu Wort, die das jeweilige Thema einordnen. Die Folgen sind überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.