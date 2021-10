Kiel

Unter Corona-Bedingungen sind Flohmärkte in Schleswig-Holstein wieder erlaubt. Doch wo werden am Sonntag Stände aufgebaut? Und wann sind die Flohmärkte in Kiel und Umgebung geöffnet?

17. Oktober 2021: Flohmärkte und Baby-Bedarfsmärkte in Kiel und Umgebung

Kiel : Flohmarkt bei Famila, Grot Steenbusch 35, Kiel, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Grot Steenbusch 35, Kiel, 8.30 bis 16 Uhr. Rendsburg : Babybedarfs- und Kleiderbörse am Willy-Brand-Platz 1, Rendsburg, 9 bis 13 Uhr.

: Babybedarfs- und Kleiderbörse am Willy-Brand-Platz 1, Rendsburg, 9 bis 13 Uhr. Rendsburg : Flohmarkt am Kreishafen bei Famila, Kreishafenstraße 4-6, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Kreishafen bei Famila, Kreishafenstraße 4-6, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr. Bad Bramstedt: Flohmarkt bei Famila, Lohstücker Weg 16, Bad Bramstedt. 8 bis 16 Uhr.

Flohmärkte sind in Schleswig-Holstein beliebt. Unsere Übersicht zeigt, wo sie am Wochenende stattfinden. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

24. Oktober 2021: Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Kiel : Flohmarkt am Citti-Park, Mühlendamm 1, Kiel, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Citti-Park, Mühlendamm 1, Kiel, 8.30 bis 16 Uhr. Kiel : Flohmarkt am Toom-Baumarkt, Rendsburger Landstraße 225, Kiel. 6 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Toom-Baumarkt, Rendsburger Landstraße 225, Kiel. 6 bis 16 Uhr. Lübeck: Flohmarkt am Campus-Center, Alexander-Fleming-Straße 1, Lübeck. 8.30 bis 16 Uhr.

31. Oktober 2021: Flohmärkte in Rendsburg, Schönberg, uvm.

Schönberg : Flohmarkt in der Fußgängerzone, 6 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt in der Fußgängerzone, 6 bis 16 Uhr. Rendsburg : Flohmarkt im Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt im Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr. Lübeck: Flohmarkt am Citti-Park, Herrenholz 14, Lübeck. 8.30 bis 16 Uhr.

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Fehlt ein Flohmarkt in der Übersicht? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.

Das sind die Corona-Regeln für Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Die Corona-Bekämpfungsverordnung für Schleswig-Holstein hat klare Regeln für Flohmärkte aufgestellt. So müssen die Veranstalterin oder der Veranstalter ein Hygienekonzept erstellen, bei dem u.a. auf die Abstandsregeln hingewiesen wird.

Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingelassen werden: