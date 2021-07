Kiel

Unter Corona-Bedingungen sind Flohmärkte in Schleswig-Holstein wieder erlaubt. Doch wo werden am Sonntag Stände aufgebaut? Und wann sind die Flohmärkte in Kiel und Umgebung geöffnet?

Rendsburg, Gettorf, Kaltenkirchen: Hier gibt es Flohmärkte in Schleswig-Holstein am 1. August

Auch am Sonntag, 1. August 2021, sind wieder einige Flohmärkte in Kiel und Umgebung geplant.

Rendsburg : Flohmarkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr. Gettorf : Flohmarkt in der Innenstadt von Gettorf, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt in der Innenstadt von Gettorf, 7 bis 16 Uhr. Lindau: Flohmarkt in der Straße Achterwisch, 10 bis 14 Uhr.

Flohmarkt in der Straße Achterwisch, 10 bis 14 Uhr. Kaltenkirchen : Flohmarkt auf dem Festplatz, Im Grunde 2b, Kaltenkirchen. 6 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Festplatz, Im Grunde 2b, Kaltenkirchen. 6 bis 15 Uhr. Flensburg : Flohmarkt auf dem Citti-Parkplatz, teilweise überdacht, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Citti-Parkplatz, teilweise überdacht, 8 bis 16 Uhr. Heiligenstedten : Flohmarkt am Obi-Markt Haupthoff, Juliankadamm 20, Heiligenstedten, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Obi-Markt Haupthoff, Juliankadamm 20, Heiligenstedten, 8 bis 16 Uhr. Geesthacht : Flohmarkt bei Famila, Spandauer Straße 31, Geesthacht, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Spandauer Straße 31, Geesthacht, 8.30 bis 16 Uhr. Schleswig: Flohmarkt im Stadtfeld, Schleswig, 6 bis 16 Uhr

Langenhorn : Flohmarkt bei Edeka, An der B5 6, Langenhorn, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Edeka, An der B5 6, Langenhorn, 7 bis 16 Uhr. Tönning : Antikmark, Am Eiderdeich 7, Tönning, 9 bis 18 Uhr.

: Antikmark, Am Eiderdeich 7, Tönning, 9 bis 18 Uhr. Schloss Eutin , Flohmarkt ab 9 Uhr

, Flohmarkt ab 9 Uhr In Gettorf geht es schon ganz früh morgens geschäftig zu. Der Flohmarkt in der Fußgängerzone im Ortszentrum startet bereits um 7 Uhr. Bis 14 Uhr haben die Stände geöffnet.

Flohmärkte: Übersicht für den 8. August 2021 in Schleswig-Holstein

Wir verraten Ihnen, wo Sie am 8. August Flohmärkte in der Region besuchen können.

Henstedt-Ulzburg : Flohmarkt auf dem real-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, Henstedt-Ulzburg, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem real-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, Henstedt-Ulzburg, 8 bis 16 Uhr. Nortorf : Floh- und Trödelmarkt auf dem Hagebau-Parkplatz, Ladestraße 2, Nortorf, 8 bis 15 Uhr.

: Floh- und Trödelmarkt auf dem Hagebau-Parkplatz, Ladestraße 2, Nortorf, 8 bis 15 Uhr. Kropp : Flohmarkt auf dem Aldi-/Edeka-Parkplatz, Industriestraße 1, Kropp, 8 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Aldi-/Edeka-Parkplatz, Industriestraße 1, Kropp, 8 bis 15 Uhr. Leck : Flohmarkt am Famila-Parkplatz, Industriestraße 13, Leck, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Famila-Parkplatz, Industriestraße 13, Leck, 7 bis 16 Uhr. Husum : Flohmarkt in der Siemensstraße 39, Husum, 8 bis 17 Uhr.

: Flohmarkt in der Siemensstraße 39, Husum, 8 bis 17 Uhr. Norderstedt : Flohmarkt samt Antikmarkt, Schmuggelstieg, Norderstedt, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt samt Antikmarkt, Schmuggelstieg, Norderstedt, 8 bis 16 Uhr. Lübeck : Flohmarkt bei Famila an der Schwartauer Landstraße 4, Lübeck, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila an der Schwartauer Landstraße 4, Lübeck, 8.30 bis 16 Uhr. Wedel : Flohmarkt bei Famila, Rissener Straße 105, Wedel, 6 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Rissener Straße 105, Wedel, 6 bis 15 Uhr. Elmshorn: Flohmarkt auf dem Wochenmarktplatz in der Innenstadt (Buttermarktplatz), Schauenburger Straße, Elmshorn, 8 bis 16 Uhr.

Flohmärkte am 14. August 2021

Auch am Sonnabend, 14. Juli 2021, sind zwei Flohmärkte in Lütjenburg und Marne geplant.

Lütjenburg : Flohmarkt und Räucherfisch, Sonnabend, 14. August, rund um die St-Michaelis-Kirche in Lütjenburg, 9 bis 14 Uhr

: Flohmarkt und Räucherfisch, Sonnabend, 14. August, rund um die St-Michaelis-Kirche in Lütjenburg, 9 bis 14 Uhr Marne: Samstags-Flohmarkt, Westerstraße 30, Marne, 9 bis 16 Uhr

Übersicht: Hier gibt es am Sonntag, 15. August, Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Kiel, Schleswig, Pinneberg, uvm.: Hier können Sie am 15. August auf Flohmärkten stöbern.

Kiel : Trödelmarkt am Citti-Markt, Mühlendamm 1, Kiel, 8.30 bis 16 Uhr.

: Trödelmarkt am Citti-Markt, Mühlendamm 1, Kiel, 8.30 bis 16 Uhr. Kiel : Flohmarkt bei Famila in der Wik, Prinz-Heinrich-Straße 20, Kiel, 6 bis 16 Uhr

: Flohmarkt bei Famila in der Wik, Prinz-Heinrich-Straße 20, Kiel, 6 bis 16 Uhr Pinneberg : Flohmarkt bei Famila, Westring 6e, Pinneberg, 8 bis 16 Uhr

: Flohmarkt bei Famila, Westring 6e, Pinneberg, 8 bis 16 Uhr Schenefeld : Flohmarkt am Rewe-Center, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, Schenefeld, 8 bis 15 Uhr

: Flohmarkt am Rewe-Center, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, Schenefeld, 8 bis 15 Uhr Schleswig : Flohmarkt am Parkhaus, Königstraße 6, Schleswig, 6 bis 16 Uhr

: Flohmarkt am Parkhaus, Königstraße 6, Schleswig, 6 bis 16 Uhr Lunden : Flohmarkt am Gänsemarkt, Lunden, 8 bis 17 Uhr

: Flohmarkt am Gänsemarkt, Lunden, 8 bis 17 Uhr Husum: Flohmarkt am Flugplatz, Schwesing (Husum), 7 bis 16 Uhr.

Flohmärkte in Schleswig-Holstein: Am 22. August 2021 in Kiel, Lübeck und Itzehoe

Erneut sind in Kiel und Umgebung Flohmärkte – die Übersicht für den 22. August 2021:

Kiel : Flohmarkt am Kaufland, Skandinaviendamm 299, Kiel, 6 bis 18 Uhr

: Flohmarkt am Kaufland, Skandinaviendamm 299, Kiel, 6 bis 18 Uhr Kiel : Flohmarkt bei Famila in Neu-Meimersdorf, Grot Steenbusch 25, Kiel, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila in Neu-Meimersdorf, Grot Steenbusch 25, Kiel, 7 bis 16 Uhr. Husum : Flohmarkt bei Famila XXL, Andreas-Clausen-Straße 2, Husum, 6 bis 16 Uhr

: Flohmarkt bei Famila XXL, Andreas-Clausen-Straße 2, Husum, 6 bis 16 Uhr Prisdorf : Flohmarkt bei Marktkauf, Peiner Hag 1, Prisdorf, 6 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt bei Marktkauf, Peiner Hag 1, Prisdorf, 6 bis 15 Uhr. Lübeck : Flohmarkt bei Famila, Wesloer Landstraße 50, Lübeck, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Wesloer Landstraße 50, Lübeck, 8.30 bis 16 Uhr. Itzehoe : Flohmarkt auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz, Emmy-Noether-Straße 2, Itzehoe, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz, Emmy-Noether-Straße 2, Itzehoe, 8 bis 16 Uhr. Tönning: Bauern- und Kunsthandwerkermarkt, Am Eiderdeich 7, Tönning, 9 bis 18 Uhr

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Fehlt ein Flohmarkt in der Übersicht? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sind die Regeln für Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Die Corona-Bekämpfungsverordnung für Schleswig-Holstein hat klare Regeln für Flohmärkte aufgestellt.

Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf eine Person je sieben Quadratmeter begehbarer Fläche zu begrenzen.

Besucherinnen und Besucher müssen innerhalb geschlossener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die Einhaltung des Abstandsgebots ist auch durch eine angemessene Anzahl an Ordnungskräften sicherzustellen.