Kiel

Unter Corona-Bedingungen sind Flohmärkte in Schleswig-Holstein wieder erlaubt. Doch wo werden am Sonntag Stände aufgebaut? Und wann sind die Flohmärkte in Kiel und Umgebung geöffnet?

Flohmärkte in Kiel, Rendsburg, uvm. am Sonntag, 25. Juli 2021

Auch am Sonntag, 25. Juli 2021, werden in Schleswig-Holstein viele Flohmärkte angeboten.

Kiel : Flohmarkt bei Famila in Neu-Meimersdorf, Grot Steenbusch 25, Kiel, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila in Neu-Meimersdorf, Grot Steenbusch 25, Kiel, 7 bis 16 Uhr. Rendsburg : Flohmarkt bei Famila am Nord-Ostsee-Kanal, Kreishafen 4, Rendsburg, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila am Nord-Ostsee-Kanal, Kreishafen 4, Rendsburg, 8 bis 16 Uhr. Rendsburg : Babybedarfs- und Kleiderbörse, Willy-Brandt-Platz, Rendsburg, 9 bis 13 Uhr.

: Babybedarfs- und Kleiderbörse, Willy-Brandt-Platz, Rendsburg, 9 bis 13 Uhr. Schwentinental : Flohmarkt auf dem Parkplatz bei Autopflege Kiel, Auto Harmsen und Reno Schuhmarkt, Mergenthalerstraße 14, Schwentinental, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Parkplatz bei Autopflege Kiel, Auto Harmsen und Reno Schuhmarkt, Mergenthalerstraße 14, Schwentinental, 8 bis 16 Uhr. Leck : Flohmarkt am Famila-Parkplatz, Industriestraße 13, Leck, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Famila-Parkplatz, Industriestraße 13, Leck, 7 bis 16 Uhr. Reinfeld : Flohmarkt bei Famila, Barnitzer Straße 1-7, Reinfeld, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Barnitzer Straße 1-7, Reinfeld, 8 bis 16 Uhr. Halstenbek : Großer Flohmarkt in der Wohnmeile, Gärtnerstraße 148, Halstenbek, 6 bis 15 Uhr.

: Großer Flohmarkt in der Wohnmeile, Gärtnerstraße 148, Halstenbek, 6 bis 15 Uhr. Itzehoe : Flohmarkt auf dem Wochenmarktplatz Malzmüllerwiesen, Schumacherallee 16, Itzehoe, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Wochenmarktplatz Malzmüllerwiesen, Schumacherallee 16, Itzehoe, 8 bis 16 Uhr. Heide : Straßenflohmarkt, Hafenstraße, Heide, 8 bis 17 Uhr.

: Straßenflohmarkt, Hafenstraße, Heide, 8 bis 17 Uhr. Arlewatt, Horstedt und Olderup : 3-Dörfer-Straßenflohmarkt, 10 bis 16 Uhr.

: 3-Dörfer-Straßenflohmarkt, 10 bis 16 Uhr. Wewelsfleth: Regalflohmarkt für Frauen, Deichreihe 28, Wewelsfleth, 14 bis 18 Uhr.

Rendsburg, Gettorf, Kaltenkirchen: Hier gibt es Flohmärkte in Schleswig-Holstein am 1. August

Auch am Sonntag, 1. August 2021, sind wieder einige Flohmärkte in Kiel und Umgebung geplant.

Rendsburg : Flohmarkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Eiderpark, Friedrichstädter Straße 55, Rendsburg. 8 bis 16 Uhr. Gettorf : Flohmarkt in der Innenstadt von Gettorf, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt in der Innenstadt von Gettorf, 7 bis 16 Uhr. Kaltenkirchen : Flohmarkt auf dem Festplatz, Im Grunde 2b, Kaltenkirchen. 6 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Festplatz, Im Grunde 2b, Kaltenkirchen. 6 bis 15 Uhr. Flensburg : Flohmarkt auf dem Citti-Parkplatz, teilweise überdacht, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Citti-Parkplatz, teilweise überdacht, 8 bis 16 Uhr. Heiligenstedten : Flohmarkt am Obi-Markt Haupthoff, Juliankadamm 20, Heiligenstedten, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Obi-Markt Haupthoff, Juliankadamm 20, Heiligenstedten, 8 bis 16 Uhr. Geesthacht : Flohmarkt bei Famila, Spandauer Straße 31, Geesthacht, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Spandauer Straße 31, Geesthacht, 8.30 bis 16 Uhr. Langenhorn : Flohmarkt bei Edeka, An der B5 6, Langenhorn, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Edeka, An der B5 6, Langenhorn, 7 bis 16 Uhr. Tönning: Antikmark, Am Eiderdeich 7, Tönning, 9 bis 18 Uhr.

Flohmärkte: Übersicht für den 8. August 2021 in Schleswig-Holstein

Wir verraten Ihnen, wo Sie am 8. August Flohmärkte in der Region besuchen können.

Henstedt-Ulzburg : Flohmarkt auf dem real-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, Henstedt-Ulzburg, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt auf dem real-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, Henstedt-Ulzburg, 8 bis 16 Uhr. Nortorf : Floh- und Trödelmarkt auf dem Hagebau-Parkplatz, Ladestraße 2, Nortorf, 8 bis 15 Uhr.

: Floh- und Trödelmarkt auf dem Hagebau-Parkplatz, Ladestraße 2, Nortorf, 8 bis 15 Uhr. Kropp : Flohmarkt auf dem Aldi-/Edeka-Parkplatz, Industriestraße 1, Kropp, 8 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt auf dem Aldi-/Edeka-Parkplatz, Industriestraße 1, Kropp, 8 bis 15 Uhr. Leck : Flohmarkt am Famila-Parkplatz, Industriestraße 13, Leck, 7 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt am Famila-Parkplatz, Industriestraße 13, Leck, 7 bis 16 Uhr. Husum : Flohmarkt in der Siemensstraße 39, Husum, 8 bis 17 Uhr.

: Flohmarkt in der Siemensstraße 39, Husum, 8 bis 17 Uhr. Norderstedt : Flohmarkt samt Antikmarkt, Schmuggelstieg, Norderstedt, 8 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt samt Antikmarkt, Schmuggelstieg, Norderstedt, 8 bis 16 Uhr. Lübeck : Flohmarkt bei Famila an der Schwartauer Landstraße 4, Lübeck, 8.30 bis 16 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila an der Schwartauer Landstraße 4, Lübeck, 8.30 bis 16 Uhr. Wedel : Flohmarkt bei Famila, Rissener Straße 105, Wedel, 6 bis 15 Uhr.

: Flohmarkt bei Famila, Rissener Straße 105, Wedel, 6 bis 15 Uhr. Elmshorn: Flohmarkt auf dem Wochenmarktplatz in der Innenstadt (Buttermarktplatz), Schauenburger Straße, Elmshorn, 8 bis 16 Uhr.

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Fehlt ein Flohmarkt in der Übersicht? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sind die Regeln für Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Die Corona-Bekämpfungsverordnung für Schleswig-Holstein hat klare Regeln für Flohmärkte aufgestellt. Innerhalb geschlossener Räume sind – abhängig von der Größe der Veranstaltungsfläche – bis zu 1 250 Personen gleichzeitig zulässig. Im Freien sind bis zu 2500 Personen gleichzeitig erlaubt.

Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf eine Person je sieben Quadratmeter begehbarer Fläche zu begrenzen.

Finden die Flohmärkte in einer Halle statt, müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ganz gleich ob drinnen oder draußen: Jeder sollte auf die Einhaltung des Abstands achten. Veranstalter müssen zudem „eine angemessene Anzahl an Ordnungskräften“ sicherstellen.

Innerhalb geschlossener Räume darf kein Alkohol ausgeschenkt und verzehrt werden.