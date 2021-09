Kiel

Unter Corona-Bedingungen sind Flohmärkte in Schleswig-Holstein wieder erlaubt. Doch wo werden am Sonntag Stände aufgebaut? Und wann sind die Flohmärkte in Kiel und Umgebung geöffnet?

Flohmärkte in Schleswig-Holstein: Hier können Sie am 5. September stöbern

Wentorf: Flohmarkt am Casinopark, ab 8 Uhr

Flohmarkt am Casinopark, ab 8 Uhr Bad Bramstedt: Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz, Lohstücker Weg, ab 8 Uhr

Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz, Lohstücker Weg, ab 8 Uhr Rendsburg: Flohmarkt auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz, Friedrichstädter Str. 2, 8 bis 15 Uhr

Flohmarkt auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz, Friedrichstädter Str. 2, 8 bis 15 Uhr Wedel: Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz, Rissener Straße 105, 8 bis 15 Uhr

Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz, Rissener Straße 105, 8 bis 15 Uhr Langenhorn: Flohmarkt auf dem Parkplatz von Edeka Steensen, An der B5 6, 7 bis 16 Uhr

Flohmarkt auf dem Parkplatz von Edeka Steensen, An der B5 6, 7 bis 16 Uhr Gettorf: Flohmarkt in der Fußgängerzone, 6 bis 16 Uhr

Flohmarkt in der Fußgängerzone, 6 bis 16 Uhr Högersdorf: Dorfflohmarkt, 10 bis 14 Uhr

Dorfflohmarkt, 10 bis 14 Uhr Westerrade: Dorfflohmarkt auf gekennzeichneten Grundstücken und in der Dorfmitte, 9 bis 15 Uhr

Begehrt auf Flohmärkten: Kleidung jeglicher Art. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Henstedt-Ulzburg, Nortorf oder Kaltenkirchen: Flohmärkte am 12. September in Schleswig-Holstein

Henstedt-Ulzburg: Flohmarkt auf dem Real-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, ab 8 Uhr

Flohmarkt auf dem Real-Parkplatz, Gutenbergstraße 7, ab 8 Uhr Pinneberg: Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz, Westring 6, ab 8 Uhr

Flohmarkt auf dem Famila-Parkplatz, Westring 6, ab 8 Uhr Nortorf: Flohmarkt auf dem Parkplatz von Hagebaumarkt, 8 bis 15 Uhr

Flohmarkt auf dem Parkplatz von Hagebaumarkt, 8 bis 15 Uhr Kaltenkirchen: Flohmarkt auf dem Festplatz Norderstrasse, Norderstraße, 8 bis 15 Uhr

Flohmarkt auf dem Festplatz Norderstrasse, Norderstraße, 8 bis 15 Uhr Schenefeld: Flohmarkt auf dem Parkplatz Rewe Center, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, 8 bis 15 Uhr

Flohmarkt auf dem Parkplatz Rewe Center, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, 8 bis 15 Uhr Münsterdorf: Flohmarkt im ganzen Dorf, 11 bis 16 Uhr

Flohmarkt im ganzen Dorf, 11 bis 16 Uhr Altenholz-Stift : Straßenflohmarkt 11 bis 16 Uhr

: Straßenflohmarkt 11 bis 16 Uhr Plön: Straßenflohmarkt, Parnaßgebiet in Plön, 10 bis 16 Uhr

Flohmärkte am 18. September in Schleswig-Holstein

Wittenborn: Einwohner-Straßenflohmarkt, 10 bis 16 Uhr

Flohmarkt melden: Fehlt eine Veranstaltung in unserer Übersicht?

Fehlt ein Flohmarkt in der Übersicht? Dann schreiben Sie uns eine Mail an onliner@kieler-nachrichten.de – wir ergänzen ihn dann in unserer Auflistung. Gerne können Sie uns auf diesem Weg auch weitere Flohmarkt-Termine für Schleswig-Holstein melden.

Das sind die Regeln für Flohmärkte in Schleswig-Holstein

Die Corona-Bekämpfungsverordnung für Schleswig-Holstein hat klare Regeln für Flohmärkte aufgestellt.

Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf eine Person je sieben Quadratmeter begehbarer Fläche zu begrenzen.

Besucherinnen und Besucher müssen innerhalb geschlossener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die Einhaltung des Abstandsgebots ist auch durch eine angemessene Anzahl an Ordnungskräften sicherzustellen.