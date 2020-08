Greifswald/Kiel

Und plötzlich war er weg. Natürlich gab es im Ort Gemunkel. Geflohen sein soll er. Über die Ostsee. Gemeinsam mit einem Kumpel. Mit Taucherausrüstung auf Luftmatratzen wollten die in den Westen paddeln – erzählte man sich. Dass der rübermachen wollte, wusste doch jeder in Neukalen damals. Aber sie hätten es wohl nicht geschafft, hieß es in dem Ackerstädtchen bei Demmin. Jemand wusste zu erzählen, dass bei Wismar zwei Leichen am Strand gefunden worden seien. Das müsse er sein – der Honsbeen.

Aber Genaues wusste man nie. Bis heute nicht. Heinz Hermann August Honsbeen aus Neukalen hatte es tatsächlich versucht 1968 – über die Ostsee in die Freiheit. Das haben Greifswalder Politologen nun recherchiert. Gemeinsam mit Bernhard Ulbricht. Die Leichen der beiden jungen Männer wurden am 12. September 1968 im Raum Brook im Klützer Winkel westlich von Boltenhagen am Strand gefunden.

Dr. Andreas Neumerkel (62) aus Stralsund, der in Neukalen aufgewachsen ist, war damals ein Steppke – neun Jahre jung. Honsbeen ein junger Mann – 19 Jahre jung. 1963 hatten sie sich kennengelernt, als Neumerkel mit seiner Familie in die Wilhelm-Pieck-Straße nach Neukalen gezogen war. Seine Familie wohnte im ersten Stock, der Honsbeen bei seinen Großeltern im Parterre links.

Schikane des DDR-Regimes

„Wir haben mal zusammen eine Angel gebaut. Ich weiß noch, dass der Schwimmer aus Kork war“, sagt Neumerkel. Dann seien sie Angeln gewesen auf der Peene. „Der war wie ein Vorbild für mich als Kind“, erinnert sich der Stralsunder Stadtarchivar. Heinz Hermann August Honsbeens Mutter war zuvor bereits geflüchtet. Er lebte bei den Großeltern in Neukalen und wurde nicht zur Mutter nach Hamburg gelassen. Anträge auf Ausreise seien abgelehnt worden. Schikane des Regimes. Als die Großeltern starben, habe er sich wohl zur Flucht über die Ostsee entschlossen und sei ertrunken. Neumerkel sagt: „Ich weiß noch, dass seine Mutter mal zu Besuch da war, weil ich von ihr meine ersten Micky-Maus-Hefte bekommen habe.“

Und dann war der weg. Anfangs noch hätten Volkspolizisten Leute verhört. Und dann: Schweigen. Heinz Hermann August Honsbeen und Bernhard Ulbricht gerieten in Vergessenheit. Neumerkel sagt: „Das Thema Republikflüchtlinge war tabu. Darüber durfte man nicht reden.“

Für Merete Peetz (39), Politikwissenschaftlerin an der Universität Greifswald, ein typischer Fall. Unter Leitung von Prof. Hubertus Buchstein forscht Peetz mit zwei anderen Kollegen in dem Verbundprojekt „Grenzregime“ der Unis Greifswald, Potsdam und der FU Berlin den Todesopfern von Republikfluchten nach. „ Todesfälle bei Fluchtversuchen über die Ostsee“ heißt das Greifswalder Teilprojekt. Die Politologen aus Potsdam untersuchen Rechtsbeugungsfälle und die der FU Berlin Todesfälle bei Fluchtversuchen an den Grenzen zum Warschauer Pakt.

Forschung in Stadtarchiven und Sterberegistern

Das Forschungsprojekt läuft bis Oktober 2022. Es ist besonders interessant, weil beim Thema „Republikflucht“ der journalistische wie auch wissenschaftliche Fokus bisher sehr auf die skurrilen, spektakulären Fälle und Erfolgsgeschichten gelegt wurde. Die Toten in der Ostsee gerieten meist in Vergessenheit. Vieles sei vertuscht worden.

Jetzt forschen Politologen in Stadtarchiven und Sterberegistern nach, durchforsten Akten der Behörde des Bundesbeauftragten der Stasi-Unterlagen oder Akten der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität (ZERV). Wissenschaftliche Kärrnerarbeit. Ziel ist die Publikation eines biografischen Handbuchs mit Kurzbiografien, auch Fotografien der Opfer und möglichst viel Kontextwissen zu den einzelnen Fällen. Angehörige wüssten in der Regel längst Bescheid, wurden aber damals zum Schweigen verdonnert.

Die Forscher der FU Berlin haben zehn solcher Biografien ins Netz gestellt. Da schaut man in hoffnungsvolle Gesichter junger Menschen, zum Teil Jugendlicher, bei denen als Todesursache steht: ertrunken, erschossen, erstickt, von Grenzhunden zu Tode gebissen. Eine Galerie des Schreckens.

Fünf Jahrgänge pro Arbeitstag

Merete Peetz durchforstet dafür im Stralsunder Stadtarchiv Sterbeakten der DDR-Jahrgänge. Fünf Jahrgänge schafft sie pro Arbeitstag. Sie ist in den 70ern. Wenn eine 9 an der Spitze der dreistelligen Nummer für die Todesursache steht, ist das ein Hinweis auf einen unnatürlichen Tod. Folgt eine 1 – Ertrinkungstod. 407 solcher Fälle hat das Team aufgelistet. 90 wurden als Badeunfälle und Ähnliches aussortiert. „Bisher haben wir 100 Fälle, die als konkret bestätigte Fluchtversuche über die Ostsee mit Todesfolge einzustufen sind“, berichtet Peetz. Die meisten stammen aus Sachsen. Zufall vielleicht.

5000 Fluchtversuche über die Ostsee haben die Autoren Christine und Bodo Müller in ihrem Standardwerk „Über die Ostsee in die Freiheit“ aufgelistet. 600 gelungen, 189 Todesfälle. Da klafft also noch eine enorme Lücke – Dunkelfeld Ostsee!

Zum Beispiel der Fall Werner Kalina. Auch hier gilt: Plötzlich war er weg. Werner Kalina stammt aus Crimmitschau in Sachsen. Seine Ausbildung hat er Anfang der 60er bei den Flugzeugwerken in Dresden in einer Klasse mit 14 jungen Männern gemacht, zu denen auch Wolf-Rainer Krüger aus Meißen gehörte.

Der heute 76-Jährige war mit Kalina befreundet. Die Klasse war zusammen im Winterlager, im Sommer an der Ostsee. Nebenbei haben Kalina und Krüger an der Abendschule ihr Abitur gemacht. Dicke Kumpel, die viel voneinander wussten. „Der Werner, das war ein ganz sanfter Mensch, still und in sich gekehrt. Eher ein Träumer. Und er war ein guter Schwimmer“, sagt Krüger.

Auf einmal war Werner verschwunden

Für Wolf-Rainer Krüger war es damals ein Schock. Eines Tages erreichte ihn ein Telegramm von der Mutter seines Freundes, dass „ihr Werner“ verschwunden sei. Der sei mit dem Motorrad zur Tante nach Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) aufgebrochen, dort aber nie angekommen. Später hat die Mutter herausgefunden, dass „ihr Werner“ längst begraben sei. In einem anonymen Grab in Grevesmühlen. Seine Leiche sei am Strand der Ostsee angeschwemmt worden. Die Leichenschau hatte der Arzt Dr. Freiherr Dietrich von Maltzahn, der in Boltenhagen die Poliklinik leitete, vorgenommen. Maltzahn hatte zahlreiche Ostseetote begutachten müssen, 1975 hat er selbst mit seiner Familie versucht, die DDR zu verlassen, wurde erwischt, inhaftiert und von der Bundesrepublik freigekauft. Später praktizierte er in Lübeck.

Der Arzt gab damals der verzweifelten Mutter den Tipp, dass es sich bei dem Toten um ihren Sohn handeln könne. Identifizieren konnten sie ihn anhand von Fotos und Narben von Meniskus-Operationen, die Werner Kalina an den Beinen hatte. Die Mutter erreichte, dass ihr Sohn umgebettet wird, und von Maltzahn gab ihr den Rat, in der Nacht vor dem Umbettungs-Termin am Grab zu erscheinen. So konnte sie verhindern, dass Volkspolizisten, die im Schein von Taschenlampen bereits dabei waren, die Leiche auszugraben, ihren Sohn erneut verschwinden ließen. Werner Kalina ist in seinem Heimatort beigesetzt.

Doch Wolf-Rainer Krüger hat noch immer Zweifel. Er wusste vieles von seinem Freund. Pläne zur Republikflucht habe der nie geäußert. Das hätte zu Werner Kalina gar nicht gepasst. Außerdem sei der glücklich gewesen – ideell und auch materiell damals in der DDR.

"Was wissen wir denn schon? Nichts!"

Man habe ja vieles gehört damals, sagt Krüger. Lange Zeit habe er geglaubt, sein Freund sei auf dem Weg zur Tante in einen Unfall mit einem Militärfahrzeug verwickelt gewesen. Die Leiche hätten Vopos dann an der Ostsee entsorgt. Aber ist das realistisch? Zumal Werner Kalina Schusswunden im Körper hatte. Und, so ein anderes Szenario, das Krüger zeitlebens keine Ruhe ließ: dass sein Freund, die Sanftheit in Person, hilflos, nachts in der Ostsee schwamm und von Grenzern erschossen wurde – aus dem Helikopter, vom Grenzboot, vom Wachturm aus.

Wolf-Rainer Krüger: „Was wissen wir denn schon? Nichts! Wenn ich mir überlege, dass dieser sanfte, liebenswerte Mensch auf so grauenhafte Weise ums Leben kam. Das macht mich fertig.“

Genau aus diesem Grund arbeiten die Greifswalder Forscher an dem Projekt. Um den Menschen ein Stück Klarheit zu geben. Merete Peetz sagt: „Das ist ein megagroßes Puzzle, das wir hier vor uns haben.“

Von Michael Meyer

