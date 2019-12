Norden startet ein Sonderhilfsprogramm

Kiel

Auf dieses Sonderprogramm hatten sich die Regierungspartner von CDU, Grünen und FDP im Sommer 2017 per Koalitionsvertrag geeinigt: In Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ( UNHCR) will Schleswig-Holstein während der laufenden Legislatur 500 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aufnehmen. Am Donnerstag steigen in Kairo die ersten 85 ins Flugzeug nach Berlin. Die meisten stammen aus dem Bürgerkriegsland Somalia und sollen zunächst nach Boostedt gebracht werden, von wo aus sie im Januar auf die Kommunen verteilt werden. Vorausgegangen war ein monatelanges Auswahlverfahren.

"Anderen abzusagen, macht man nicht gerne"

„Ich habe so manche Nacht nicht geschlafen“, sagte der Landesflüchtlingsbeauftragte Stefan Schmidt gestern. Gemeinsam mit Vertretern der evangelischen Diakonie, des Städteverbands und des Innenministeriums hatte er als Teil einer fünfköpfigen Kommission über jede Personalie einzeln entschieden. „Zu sagen, du darfst kommen, ist eine feine Sache. Aber anderen abzusagen, macht man nicht gerne. Da bleibt eine Trauer zurück, weil man weiß, dass viele dableiben müssen, für die das überhaupt nicht gut ist.“

Innenministerium hatte Mitarbeiter nach Kairo geschickt

Das UNHCR hatte in Kairo unter Tausenden der von ihm Betreuten eine erste Selektion getroffen und die Akten den Mitarbeitern des Kieler Innenministeriums präsentiert. Drei Monate waren diese vor Ort, führten persönliche Interviews und filterten die aus ihrer Sicht 300 dringendsten Fälle heraus. Die Auswahlkommission in Kiel musste sich im vorerst letzten Schritt für 125 Menschen entscheiden – 2020 und in den beiden Folgejahren sollen jeweils weitere 125 folgen, bis die Zahl 500 erreicht ist. Dass heute nur 85 Flüchtlinge kommen, wird laut Schmidt mit Sicherheitsbedenken begründet. Sowohl Vertreter vom Land als auch Bund prüfen vor Ort Daten und Identität.

Frauen und Kinder bevorzugt

Nach dem Willen der Landesregierung sollen zum begünstigten Kreis vorzugsweise Frauen und deren Kinder aus Kriegsgebieten gehören: Weibliche Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea, Somalia, dem Irak, Sudan und Kongo mit besonderen Schutzbedürfnissen, mit familiären Bindungen in Deutschland oder besonderem medizinischen Behandlungsbedarf. Der Anteil Schwerstkranker solle fünf Prozent der Gesamtzahl allerdings nicht überschreiten, lautet die politische Vorgabe.

„Es geht um junge Frauen, die von zu Hause fliehen mussten, weil sie vergewaltigt wurden – in ihrer Heimat, aber auch Ägypten“, sagt der Flüchtlingsbeauftragte Schmidt. Er sei mehrfach als Kapitän in Ägypten gewesen. „Da möchte ich als Flüchtling nicht wohnen. Leider werden die Menschen auch dort noch ausgenutzt und müssen vor der Polizei Angst haben.“

Grote übt Kritik an Seehofer

Bei der Auswahl ging es nicht zuletzt um den Grad der Integrationsfähigkeit in Schleswig-Holstein. Innenminister Hans-Joachim Grote ( CDU) kritisierte gestern die Ankündigung seines Bundeskollegen Horst Seehofer ( CSU), wonach Deutschland jeden vierten Bootsflüchtling, der in Italien anlandet, aufnehmen wolle. Seehofer hatte sich im Spätsommer mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta auf eine Grundsatzeinigung zur Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verständigt. „Dass wir Solidarität brauchen, ist, glaube ich, unstrittig“, sagte Grote im Bayerischen Rundfunk. „Aber wie man diese Menschen in die Gemeinschaft integrieren kann, das wird unterschiedlich zu sehen sein.“ Grote ist Gastgeber der Innenministerkonferenz, die seit gestern Abend in Lübeck tagt.

Schleswig-Holstein ist nach dem Königsteiner Schlüssel zur Erstaufnahme von 3,3 Prozent der Asylsuchenden verpflichtet. Das Sonderprogramm mit 500 Flüchtlingen wird nicht eingerechnet. In diesem Jahr kamen laut Innenministerium bislang 3376 Zuwanderer in den Norden.