Schleswig-Holstein

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine befinden sich Millionen Menschen auf der Flucht. Nachbarländer wie Polen und Rumänien haben bereits Hunderttausende von ihnen aufgenommen. Auch Schleswig-Holstein hat sich bereit erklärt, Ukrainerinnen und Ukrainern eine sichere Bleibe zu bieten. Dafür sollen unter anderem freie Plätze in den Landesunterkünften in Bad Segeberg, Rendsburg, Boostedt und Neumünster genutzt werden.

Um die Flüchtlinge aus der Ukraine in den dortigen Praxen auch medizinisch behandeln zu können, wird nach Angaben der zuständigen Notarzt-Börse nun dringend Personal gesucht, insbesondere

Medizinische Fachangestellte

Ärzte mit fundierter Erfahrung in Allgemeinmedizin

Psychiater, Psychotherapeuten, Psychologen

Fachpersonal mit Erfahrung in Kinder- und Jugendpsychotherapie

Flüchtlinge aus der Ukraine in Schleswig-Holstein versorgen – hier können Sie sich bewerben

Die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit kann in Teil- oder Vollzeit erfolgen. Das Gehalt sei „der jeweiligen Ausbildung und Erfahrung angemessen“, so Dr. André Kröncke, Leiter der Notarzt-Börse.

Interessierte können ihre vollständige Bewerbung per Mail einreichen: info@notarzt-boerse.de. Weitere Informationen erhalten Sie in der Zentrale der Notarzt-Börse in Pogeez unter der Telefonnummer 04541/801800.