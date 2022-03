Rendsburg/Kiel

Bei den Flüchtlingen handelte sich vor allem um Mütter mit Kindern sowie ältere Menschen. In der Vorwoche waren Ukrainer meist auf eigene Faust mit dem Zug oder mit Autos gekommen. Eine zentrale Verteilung fand nicht statt, obwohl Schleswig-Holstein „durchgehend Erstaufnahmeplätze an die zentrale Stelle des Bundes gemeldet“ hat, wie das Innenministerium mitteilte. „Allerdings sind zahlreiche Menschen auf private Initiative in die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes gekommen.“ Mittlerweile seien die Erstaufnahmekapazitäten weitgehend ausgelastet, sodass Kriegsflüchtlinge auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt würden.

2500 Erstaufnahmeplätze in Rendsburg, Boostedt, Bad Segeberg und Neumünster

Das Land stellt für ukrainische Flüchtlinge etwa 2500 Erstaufnahmeplätze in seinen Einrichtungen in Rendsburg, Boostedt, Bad Segeberg und Neumünster bereit. Hinzu kommen etwa 2500 Erstaufnahmeplätze in den Kreisen und kreisfreien Städten.

„Sowohl das Land als auch die Kommunen bauen ihre Erstaufnahmekapazitäten derzeit mit Hochdruck weiter aus“, so der Sprecher des Innenministeriums, Dirk Hundertmark. Ihm zufolge wurden bis Sonntagnacht in den Erstaufnahmeeinrichtungen etwa 1600 Flüchtlinge erfasst. Er erwartet, dass die Anlaufstellen in den nächsten Tagen schnell ausgelastet sein werden.

Der erste Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine ist in Rendsburg eingetroffen. Quelle: Ulf Dahl

In Kiel waren am Montag bereits alle 100 Plätze in der Gemeinschaftsunterkunft in der Arkonastraße belegt. Die Stadt will nun die Kapazität an Betten erhöhen und sucht nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten. Dabei zieht sie wie bereits 2015 auch Container in Betracht. Freie Plätze gab es dagegen zum Beispiel noch in der früheren Klinik am Forschungszentrum Borstel: Dort waren 50 von 250 Plätzen belegt.

Flüchtlinge erhielten in Rendsburg warme Suppe und ärztliche Versorgung

Die 300 Neuankömmlinge in Rendsburg erhielten am Montagabend nach ihrer Ankunft zunächst in einer Schulturnhalle eine warme Suppe sowie ärztliche Versorgung und wurden dann registriert. Im Anschluss wurden sie in ihre Unterkünfte gebracht. In den meisten Fällen handelt es sich dabei laut Kreisverwaltungsdirektor Martin Kruse um Privatwohnungen. Insgesamt hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde 850 Plätze organisiert.

Im BBZ werden die Flüchtlinge erstversorgt. Quelle: Ulf Dahl

Landrat Rolf-Oliver Schwemer rechnet damit, dass mindestens so viele Menschen untergebracht werden müssen, wie während der Flüchtlingskrise 2015 – im Kreis allein 3500. „Deshalb suchen wir händeringend nach weiteren Unterkünften“, sagte er. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) kündigte an, dass die Kapazitäten der Erstaufnahmen erweitert werden, unter anderem in Seeth und Glückstadt. „Bald werden in etwa 6000 Plätze zur Verfügung stehen.“ Doch dort sollen die Menschen nicht lange bleiben. Deshalb sei sie froh, dass die Kreise schnell gehandelt und Strukturen aufgebaut haben.