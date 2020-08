Kiel

„Unsere Statistik bedeutet andersherum aber auch, dass schon in etwa die Hälfte der erwerbsfähigen Flüchtlinge einen Job hat“, betonte die Leiterin der BA-Direktion Nord, Margit Haupt-Koopmann. „Allerdings benötigen wir auch zukünftig bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt einen langen Atem.“ Das gelte insbesondere wegen der Pandemie. Man müsse leider feststellen, dass in der Corona-Krise viele der bereits integrierten Flüchtlinge wieder arbeitslos werden.

Landes-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) bezeichnete es wie Haupt-Koopmann als Erfolg, dass inzwischen etwa jeder zweite Flüchtling einen Arbeitsplatz hat. „Wir müssen aber am Ball bleiben.“ Ziel müsse sein, in fünf bis 15 Jahren mehr als 90 Prozent der erwerbsfähigen Flüchtlinge in Lohn und Brot zu haben. „Erst dann kann man sagen, wir haben es geschafft.“

Laut Ausländerzentralregister des Bundes leben mehr als 72.000 Flüchtlinge aus acht Hauptherkunftsländern ( Syrien, Pakistan, Irak, Eritrea, Afghanistan, Nigeria, Iran, Somalia) in Schleswig-Holstein. Von ihnen sind in verschiedenen Statistiken der BA gut 37.500 erwerbsfähige Flüchtlinge (15 bis 65 Jahre) registriert. Gut 20.000 Geflüchtete (53,9 Prozent) hatten keinen Job. Sie waren arbeitslos oder nahmen etwa an Qualifizierungskursen teil. Gut 17.000 Flüchtlinge (46,1 Prozent) waren dagegen „in Beschäftigung“. Sie hatten einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, einen Mini-Job oder machten eine Ausbildung. Zum Vergleich: Vor der Fluchtwelle im Herbst 2015 hatten in Schleswig-Holstein gut 3000 Migranten einen Arbeitsplatz, rund 3000 waren arbeitslos.

Die hohe Arbeitslosigkeit unter den Flüchtlingen belastet die Sozialkassen. Im April 2020 erhielten in Schleswig-Holstein insgesamt 206.450 Menschen Hartz IV. Darunter waren 42.351 Flüchtlinge (20,5 Prozent). Zum Vergleich: Im Sommer 2015 lebten knapp 10.000 Migranten von Hartz-Leistungen. Auffällig ist die hohe Hilfsquote bei Flüchtlingen aus Syrien. Von den gut 34.000 Syrern in Schleswig-Holstein (Männer, Frauen, Kinder) bezogen laut BA im Frühjahr fast 24.500 Hartz IV. Das sind 71 Prozent aller Syrer. Ein Grund: Viele erwerbsfähige Syrer sind arbeitslos oder haben einen Mini-Job.

Haupt-Koopmann berichtet zwar, dass die Zahl der arbeitslosen Flüchtlinge coronabedingt gestiegen ist, bleibt aber optimistisch, weil die Flüchtlinge von heute die Fachkräfte von morgen werden können.

