Kiel

Angesichts der rasant steigenden Flüchtlingszahlen warnt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) vor einer Überlastung der Kommunen – und fordert zugleich rasche Unterstützung von der Landesregierung. „Wir müssen die Menschen, die Schleswig-Holstein erreichen, gerecht auf alle Schultern im Land verteilen“, sagt Kämpfer. Er erwarte, dass die Landesregierung rasch ihre Aufnahmekapazitäten ausweite. „Wir arbeiten in Kiel bereits jetzt auf den Felgen“, betont Kämpfer auch mit Blick auf die vielen corona-bedingten Ausfälle unter Mitarbeitern der Kieler Stadtverwaltung.

Gleichzeitig sieht Kiels Oberbürgermeister bei der Verteilung den Bund in der Pflicht. Ohne Zuweisungen wie bei der Flüchtlingswelle 2015 werde es auch diesmal nicht gehen. „Die Städte stehen überall in Deutschland im Zentrum der Flüchtlingshilfe.“ Am Ende müssten die Kosten vom Bund übernommen werden. „Damit wären die Kommunen überfordert“, sagt Kämpfer, der auch stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetags ist.

Schleswig-Holstein verspricht 5500 zusätzliche Unterkunftsplätze

Die Landesregierung kündigte am Mittwoch an, „binnen eines Monats“ 5500 zusätzliche Unterkunftsplätze zu schaffen. Allerdings verwies Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) darauf, dass das nicht ausreiche. „Darum müssen wir direkt auf die Kommunen verteilen. Wir können nicht mehr wie in den ersten Tagen darauf warten, dass uns die Kommunen freie Kapazitäten melden.“

Die Ministerin betonte, dass es in Schleswig-Holstein grundsätzlich einen einwohnerabhängigen Verteilmodus gebe. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte am Mittwochmorgen darauf hingewiesen, dass sich Deutschland auf eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen müsse. „Nach Königsteiner Schlüssel bedeutet das für uns 34.000“, sagte Sütterlin-Waack. „Wenn wir die Quoten anwenden, sind es zum Beispiel für eine Stadt wie Neumünster rund 900 und im Kreis Pinneberg 3700 Menschen. Für Kiel würde dies etwa 2850 bedeuten, für den Kreis Plön knapp 1500.“

Allein in der Landeshauptstadt melden sich derzeit am Tag durchschnittlich 100 Menschen aus der Ukraine, die entweder bei Freunden unterkommen oder in den offiziellen Unterkünften der Stadt wie am Schusterkrug oder in der Arkonastraße untergebracht werden können. Die Stadt schätzt, dass bislang rund 2000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Kiel leben. Noch müssten keine Notunterkünfte errichtet werden. „Aber in spätestens 14 Tagen sind unsere Kapazitäten erschöpft.“ Kämpfer erinnert daran, dass weiterhin auch Flüchtlinge aus anderen Ländern an die Förde kämen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Menschen wollen offensichtlich lieber in die größeren Städte, und das dürfen sie auch, weil sie ein 90-Tage-Visum haben.“ Während dieser Zeit dürften sich die ukrainischen Kriegsflüchtlinge frei bewegen. „Wenn uns die Leute sagen, dass sie in der Notunterkunft nicht leben wollen, dann ziehen sie weiter und sind einfach weg. Für uns alle macht das die Verteilung noch einmal schwieriger, und es belastet natürlich auch die Landeshauptstadt Kiel.“

Von Kristian Blasel und Christian Hiersemenzel