Kiel/Lübeck

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein hat die Innenministerkonferenz (IMK) aufgefordert, ein Aufnahmeprogramm für 1000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland zu beschließen. Mehr als 3000 Kinder und Jugendliche lebten unter katastrophalen Bedingungen auf der Straße, in Flüchtlingslagern für Erwachsene, sie befänden sich in „Schutzhaft“ oder lebten in Zelten oder unter Planen in den Hotspots auf den griechischen Inseln, kritisierte der Flüchtlingsrat am Dienstag in Kiel. Ein Bündnis verschiedener Organisationen rufe deshalb in einem Appell an die Landes- und Bundespolitik dazu auf, noch im Dezember mindestens 1000 unbegleitete Kinder und Jugendliche aus Griechenland in Deutschland aufzunehmen.

Die IMK findet vom 4. bis 6. Dezember in Lübeck statt. Gast wird auch Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) sein. Der Flüchtlingsrat hielt dem Bundesminister vor, einen Vorstoß des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius ( SPD), unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus griechischen „Hotspots“ in Deutschland aufzunehmen, zurückgewiesen zu haben. „Das Angebot des Bundesinnenministers, 144 Kindern einen Nachzug zu ihren Familien zu ermöglichen, auf den sie ohnehin einen rechtlichen Anspruch hätten, ist nicht mehr als ein Feigenblatt“, kritisierte Gerlinde Becker vom Flüchtlingsrat Niedersachsen.

Lesen Sie auch: AKK fordert internationale Schutzzone in Syrien

„Unbegleitete Kinder und Jugendliche gehören zu den Verletzlichsten unter den Flüchtlingen“, betonte Martin Link, Geschäftsführer beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. «Drei Viertel der in Griechenland gestrandeten Kinderflüchtlinge vegetieren als Obdachlose und bar jeder bedarfsgerechten Betreuung und angemessener Versorgung.“ Ein IMK-Beschluss sei schnell notwendig: „Es eilt - der erwartete Wintereinbruch wird die ohnehin prekäre Lage erheblich verschärfen.“

Pistorius war Ende Oktober nach Lesbos und Athen gereist, um sich ein eigenes Bild zu machen. Die dortigen Verhältnisse schockierten ihn derart, dass er sich seit seiner Rückkehr für ein sofortiges Aufnahmeprogramm auf Bundes- und Landesebene einsetzt, um gerade die Minderjährigen ohne Begleitung möglichst noch vor diesem Winter sicher unterzubringen.

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein und Stefan Schmidt, Landesbeauftragter für Flüchtlings-, Asyl- und Zuwanderungsfragen SH, hatten sich daraufhin an den schleswig-holsteinischen Innenminister und IMK-Vorsitzenden Hans Joachim Grote ( CDU) mit einem Appell zur Unterstützung der niedersächsischen Initiative und zur Aufnahme von Kinderflüchtlingen aus Griechenland in Schleswig-Holstein gewandt.

Lesen Sie auch:

Von dpa/RND