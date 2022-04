Lübeck

Das Streben nach dem perfekten Körpergewicht ist ein Milliardengeschäft: Die Fitness-Branche, Buch- und Zeitschriftenverlage versorgen übergewichtige Menschen immer wieder aufs Neue mit heißen Tipps, Crash-Diäten und Abnehmprogrammen. Doch während sich damit bei einigen die Kassen füllen, erleben Millionen ein frustrierendes Ab und Auf beim morgendlichen Wiegen. Auch wenn es ein offenes Geheimnis ist, dass Diäten immer nur einen kurzzeitigen Erfolg versprechen, bauen viele Menschen auf vermeintliche Heilsbringer in Lifestyle-Magazinen und den Bestseller-Listen des Buchhandels.

Low-Carb, Low-Fat und natürlich fleißig Kalorienzählen sind aktuell die gängigsten Methoden, mit denen den überflüssigen Pfunden der Kampf angesagt wird. Zusätzlich liegen Fastenkuren und Fitnessgeräte im Trend – für einen schlanken Körper bewegt sich so mancher aus seiner Komfortzone heraus. Doch je mehr Energie in das Projekt Wunschfigur investiert wird, desto schneller folgt meist das böse Erwachen. Zeitintensive und aufwendige Abnehmkonzepte finden häufig ein schnelles Ende, im Anschluss sorgt der unvermeidbare Jojo-Effekt für ein paar weitere Kilos auf den Hüften.

Tägliche Routinen bestimmen das Körpergewicht

Auch wenn die Corona-Pandemie gezeigt hat, wie schnell jeder durch Bewegungsmangel und kurze Wege zum Kühlschrank Fettpölsterchen aufbauen kann, lässt sich daraus etwas Erfreuliches lernen: Die täglichen Routinen und Verhaltensmuster bestimmen das Körpergewicht. Wer also ein dauerhaft reduziertes Gewicht anvisiert, kommt an einer Veränderung seiner Gewohnheiten nicht vorbei. Das mag banal klingen, ist jedoch in der Regel nicht leicht zu realisieren. Schließlich sind Menschen Gewohnheitstiere, verlassen ausgetretene Pfade nur mit viel Mühe.

Einen Ausweg hieraus bieten Konzepte aus der Achtsamkeitsbewegung: „Mindful eating“ (achtsames Essen) und „intuitives Essen“ haben sich mittlerweile als Anti-Diäten einen Namen gemacht. Statt strenger Diätrezepte soll ein geschärftes Bewusstsein unerwünschte Körpermasse verschwinden lassen. „Eigentlich weiß jeder Körper, wie er ein gesundes Gewicht erreichen und beibehalten kann“, erklärt Dr. Petra Bartsch, niedergelassene Ernährungsmedizinerin mit Praxis in Lübeck. Eigentlich. Doch das Essverhalten funktioniert nicht wie die Treibstoffversorgung in einem Automotor. Im optimalen Zustand würden Hunger- und Sättigungsgefühle den genauen Energiebedarf eines Organismus abbilden. Leider ist dieses System durch viele Einflussfaktoren störanfällig - bei manchen Menschen mehr, bei anderen weniger.

Essgewohnheiten sind mit Gefühlen verknüpft

Eine der Ursachen für diese Anfälligkeit ist die Verknüpfung des Essens mit unserer Gefühlswelt. In tiefen Hirnzentren wie dem limbischen System verarbeitet der Mensch seine Erfahrungen, entwickelt hier Ängste, Freude und Trauer, lernt und bewertet. Erlebtes wird mit Emotionen assoziiert und bestimmt auf diese Weise die Handlungen einer Person. Dass bei diesen Lernprozessen auch im Bereich der Nahrungsaufnahme einiges schief gehen kann, liegt auf der Hand. Bei stark Übergewichtigen können im Gehirn sogar Mechanismen vorliegen, wie sie auch bei einer Zwangsstörung beobachtet werden.

Viele Menschen mit Gewichtsproblemen nutzen Süßwaren und Fastfood als Ventil in belastenden Situationen. Der schnelle Zuckerstoß aktiviert das Belohnungssystem, die Welt ist für einen kurzen Moment wieder friedlich, freundlich und warm. Der Stress ist vergessen, Frustrationen verlieren ihre Bedeutung. Diese Automatismen zu durchbrechen, gehört mit zum Ziel von Dr. Bartsch, wenn Menschen sie um Hilfe bitten. Dr. Bartsch setzt dabei zunächst auf eine klassische Diät, doch sei dies nur der erste Schritt auf einem langen Weg.

„Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um Kalorien zu zählen“, sagt die Ärztin. Sie vermeidet bei ihren Behandlungen Begriffe wie Diät, Abnehmen und Kalorien, um den Druck von den Patienten zu nehmen. Ernährungsplan und Startprogramm wirken da viel motivierender. Im Verlauf der Behandlung begibt sich Dr. Bartsch auf die Suche nach den individuellen Ernährungsfallen, in die ihre Patienten tappen. Erst wenn diese beseitigt sind, kann sich das Essverhalten und der Energiehaushalt wieder normalisieren. „Die Idee des intuitiven Essens ist ein guter Ansatz, der aber erst funktioniert, wenn die Intuition wieder neu justiert ist“, erläutert Dr. Bartsch.

Ganz ähnlich sieht das die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Alina Kistenmacher, die in ihrer Lübecker Praxis regelmäßig auf Basis ärztlicher Verordnungen Übergewichtige ernährungstherapeutisch behandelt. „Die Intuition ist unter anderem beeinflusst von Erziehung, Medien und dem Verarbeitungsgrad der Lebensmittel“, erklärt Dr. Kistenmacher. Gemeinsam mit ihren Praxiskolleginnen setzt sie zur Gewichtsreduktion auf eine psychologische Herangehensweise, die ohne starre Pläne unter anderem auf Achtsamkeit und Selbstreflexion beruht. Schließlich sei überflüssiges Körperfett nur ein Symptom, dessen Ursache häufig auch ein Mangel jenseits von Essen und Trinken ist. Im Rahmen einer Therapie zum „Mindful eating“ geht Dr. Kistenmacher auf Spurensuche nach den jeweiligen Themen und Defiziten ihrer Klienten.

Achtsamkeit beugt Heißhungerattacken vor

Manchen Menschen fehlt Zeit für sich selbst, andere suchen nach Anerkennung, wieder anderen fehlt der Zugang zu den eigenen Bedürfnissen. Der achtsame Umgang mit sich und der Umwelt kann gelernt werden und ändert letztendlich auch Strukturen im Gehirn. Wer die Fähigkeit besitzt, die eigene Befindlichkeit ehrlich zu erkunden und fremde Meinungen auszublenden, ist besser gewappnet gegen manipulative Werbefeldzüge und Heißhungerattacken. Achtsame Menschen trainieren ihre Wahrnehmung und nehmen ihre innere Stimme ernst. „Über Achtsamkeit wird viel geredet, aber bei der Umsetzung tut sich leider noch immer wenig“, resümiert Dr. Kistenmacher. Dabei sehen die Voraussetzungen für derartige therapeutische Angebote gar nicht so schlecht aus: Nach Paragraph 43 SGB V wird eine Behandlung von den gesetzlichen Krankenkassen getragen, wenn gewichtsbedingte Erkrankungen sich andeuten.

Dr. Bartsch betont, wie wichtig es sei, grundlegendes Wissen über Ernährung zu vermitteln - und gleichzeitig den maßvollen Genuss mit geschärften Sinnen und die Wertschätzung von Lebensmitteln zu propagieren. Immer jünger werden ihre Patienten, die bereits mit Blutdrucksenkern oder Diabetesmedikamenten behandelt werden müssen. Deren Motivation zu einer Änderung ihrer Lebenssituation ist groß – doch noch viel zu selten finden sie kompetente Unterstützung. Hausärzte, die sich auf Lösungen der Pharmabranche verlassen und selbsternannte Ernährungsberater mit mangelhaften Grundkenntnissen sorgen für eine Verschärfung der Problematik.

Über mangelnden Zulauf kann sich die Ernährungstherapeutin Dr. Kistenmacher nicht beklagen. Offensichtlich begreifen immer mehr Menschen, dass sie mit professioneller Hilfe nachhaltig zu mehr Lebensqualität kommen können – auch wenn dies ein längerer Weg ist. Für Dr. Kistenmacher liegt der Schlüssel zu einem gesunden Körpergewicht ganz klar im Kopf jedes Einzelnen: „Wenn es uns gelingt mehr nach Innen zu blicken und wir uns nicht an äußeren Vorgaben orientieren, finden wir zurück zu einer guten Intuition. Und Essen erfüllt wieder unsere wahren Bedürfnisse.“

Von Mario Lips