Süß und lecker: Wir Deutschen konsumieren viel zu viel Zucker. Durchschnittlich kommt jeder von uns auf etwa 100 Gramm pro Tag. Das ist vier Mal mehr, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell empfiehlt. Diese rät, nicht mehr als 25 Gramm Zucker am Tag zu sich zu nehmen.

Theoretisch wissen wir es alle: Zu viel Zucker schadet der Gesundheit. Wer zu große Mengen davon verzehrt, läuft Gefahr, krank zu werden. Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arthrose sind nur einige der Wohlstandskrankheiten, die durch einen hohen Zuckerkonsum entstehen können.

Der Körper kann Zucker aus Stärke gewinnen

Wer also auf Zucker verzichtet oder seinen Konsum zumindest reduziert, lebt gesünder. Zwar braucht der Körper eine gewisse Menge an Zucker – doch diese kann er sich auch aus stärkehaltigen Lebensmitteln holen, die der Organismus in Glukose umwandelt.

Es spricht also vieles für das Zuckerfasten. Und: Wenn man weniger nascht, wird auch nach und nach die Gier nach Süßem weniger. Die Geschmacksnerven auf der Zunge werden wieder sensibler und der allgemeine Gesundheitszustand verbessert sich rasch.

Die Basis für eine zuckerreduzierte Ernährung sind frische, möglichst naturbelassene Lebensmittel. Wer selber kocht und vorgefertigte Produkte im Supermarkt links liegen lässt, hat schon einen großen Schritt auf dem Weg zur gesünderen Ernährung getan.

Zucker vermeiden: Welche Lebensmittel sollten im Einkaufswagen landen?

So ist es ratsam, beim Einkaufen beispielsweise nach diesen Lebensmittelkategorien Ausschau zu halten:

frisches Gemüse und zuckerarmes Obst wie Beeren oder Melonen

Hülsenfrüchte wie etwa Bohnen, Erbsen, Linsen

Vollkornprodukte – also Reis, Nudeln, Brot

Nüsse, Samen oder Kerne

Eier, Fisch, Fleisch (nicht mariniert)

Käse, Milch, Naturjoghurt

Öle und Fette wie Olivenöl und Butter

Kräuter (frisch und getrocknet)

Mineralwasser, Tee, Kaffee

Einige Alternativen zum raffinierten Zucker Wenn die Lust auf Süßes groß ist, tut es eine möglichst geringe Menge folgender Alternativen: Agavendicksaft Apfelmark (oder geriebene Äpfel) Bananen Trockenobst wie Aprikosen, Feigen, Datteln Honig Zuckerrübensirup Zuckeraustauschstoffe wie Erythrit, Stevia, Birkenzucker (Xylit)

Mit diesen Tipps gelingt das Zuckerfasten:

1. Vorräte untersuchen und ausmisten: Wer seinen Zuckerkonsum reduzieren möchte, sollte zu Beginn den Kühlschrank und die Vorratskammer unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls ausmisten. Wenn kein Zucker mehr im Hause ist, ist auch die Versuchung nicht mehr so groß. Das gilt auch für süße und pikante Fertigprodukte sowie Fast Food, das Zucker enthält.

2. Familie und Freunde informieren: Wer seinem sozialen Umfeld vom Vorhaben des Zuckerfastens erzählt, tut sich selbst einen Gefallen. Die Kollegin ist dann nicht beleidigt, wenn man ein Stück ihres Geburtstagskuchens verschmäht. Und die eigenen Familie hat vielleicht sogar Lust, eine gemeinsame „Zuckerfrei-Challenge” zu starten – eine bestimmte Phase ganz frei von Zucker durchzuhalten, liegt schließlich im Trend.

3. Zutatenliste genau studieren: In zahlreichen Produkten ist der Zuckergehalt auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Das „süße Gift” versteckt sich hinter Namen wie beispielsweise Malzextrakt oder Dextrin. Das betrifft sogar Lebensmittel, die zunächst gar nicht süß schmecken – etwa Ketchup, Dressings oder Fertigsuppen. Als Faustregel gilt: Alles, was auf Silben wie -ose oder -in endet, ist eine Form von Zucker. Insgesamt gibt es rund 70 Fachbegriffe für Zuckerarten in Lebensmitteln. Eine echte Herausforderung für Konsumenten.

Achtung: Zucker hat viele Namen Unter folgenden Bezeichnungen kann Zucker in Lebensmitteln enthalten sein. Saccharose (Haushaltszucker) Dextrose Glukose Fruktosesirup oder auch Fruktose-Glukose-Sirup Glukosesirup Laktose Malzextrakt / Gerstenmalz Dextrine / Maltodextrin Süßmolkenpulver / Magermilchpulver und viele weitere mehr.

4. Zuckeralternativen meiden: Sparsamkeit ist auch bei Zuckeralternativen wie Agavendicksaft oder Honig angesagt. Denn auch sie bestehen aus Glukose beziehungsweise Fruktose und enthalten damit jede Menge Kalorien. Und weil auch Ahornsirup & Co. süß schmecken, fällt es schwerer, sich die Lust auf Zucker langfristig abzugewöhnen.

5. Nicht hungrig einkaufen gehen: Wer etwas im Magen hat, vermeidet Heißhungerattacken und damit verbundene Spontankäufe im Supermarkt. Das schont das Kalorienkonto und den Haushaltsetat.

6. Selber kochen: Optimal ist es, statt zu Fertigprodukten zu frischen Zutaten zu greifen und daraus selber etwas Leckeres zu kochen. Das erleichtert die zuckerreduzierte Ernährung enorm. Man sollte vor allem viel Eiweiß aus Fleisch, Fisch und Eiern verzehren, dazu naturbelassene Milchprodukte und Kohlenhydrate aus Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten.

7. Heißhungerattacken ausbremsen: Wer sich bei den Hauptmahlzeiten satt isst, reduziert schon einmal das Risiko für die Naschlust zwischendurch. Kommt es doch dazu, helfen gesunde Snacks wie Nüsse, ein Häppchen Käse, ein Glas Wasser oder Gemüsesticks, die idealerweise schon im Kühlschrank stehen. Wer unbedingt Schokolade essen möchte, sollte eine dunkle Sorte wählen mit 70 bis 90 Prozent Kakaogehalt. Eine Alternative zum Snacken kann aber auch eine Runde an der frischen Luft oder ein entspannendes Bad sein.

8. Für die Startphase gewappnet sein: Es kann passieren, dass die Umstellung hin zu einer zuckerarmen Ernährung in den ersten ein bis zwei Wochen Stimmungsschwankungen, Müdigkeit oder auch Kopfweh hervorruft. Dann heißt es: konsequent durchhalten mit der neuen Ernährungsweise, ab an die frische Luft, sich bewegen, Sport treiben und sich auch mal etwas Entspannendes gönnen. Vielleicht ein gutes Buch oder eine Massage des Partners?

Von Jessica Ponnath