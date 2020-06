Fokus auf Mathematik an Grundschulen

Kiel

Vor allem in Mathematik halte sie den Einsatz von «besonders qualifizierten Lehrkräften für unbedingt notwendig», sagte Prien am Freitag im Landtag in einer Debatte zur Unterrichtsqualität an den Grundschulen. Die Ausprägung der pädagogischen Arbeit an der Grundschule führe aber weiter zu einem hohen Anteil an fachfremden Unterrichtseinsatz der Lehrer.

Um den Anteil an Fachlehrern zu erhöhen, habe das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein die Anzahl der Plätze für die Weiterbildung im Bereich Mathe verdoppelt, sagte Prien. Die Leistungen von Lehrern sei noch nie so transparent gewesen wie in den vergangen Monaten während der Corona-Pandemie. «Alle Eltern in unserem Land haben in den letzten Wochen tagtäglich gemerkt, gespürt, wie wirklich anspruchsvoll die Arbeit von Lehrkräften vor allem auch an Grundschulen ist.»

Der Stand der Unterrichtsversorgung habe sich an den Grundschulen deutlich verbessert, sagte Prien. Der Unterrichtsausfall betrage 0,3 Prozent.

Von RND/dpa