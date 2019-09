Überwacht die Polizei bald Whatsapp?

Kiel

Der Ruf in CDU und CSU nach bundeseinheitlichen digitalen Sicherheitsstandards wird lauter. Um Kinderpornografie, Extremismus und Schwerkriminalität zu bekämpfen, sollten insbesondere Messengerdienste wie Whatsapp überwacht werden - die Erlaubnis eines Richters vorausgesetzt. Schleswig-Holstein müsste dafür sein Polizeigesetz ändern.

CDU-Innenpolitiker Claussen: Mehr Eingriffsbefugnisse für die Polizei

Aus Sicht von Claus Christian Claussen, Innenpolitiker der CDU-Landtagsfraktion und Vorsitzender des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Rocker-Affäre, ist eine weitreichendere Eingriffsbefugnis der Polizei dringend nötig. Technische Möglichkeiten seien möglichst unverzüglich nachzurüsten. Dass der Polizei im Digitalbereich oft die Hände gebunden sind, halte er für unlogisch und nicht zeitgemäß. Claussen zog Vergleiche zum analogen Zeitalter: „Briefe darf man öffnen, aber Telefone nicht abhören? Das wäre doch absurd.“

Im Koalitionsvertrag hatte sich die Union 2017 mit den Partnern von Grünen und FDP auf eine unverzügliche Schwachstellenanalyse geeinigt, „um Handlungsnotwendigkeiten insbesondere im Bereich der Terrorismusbekämpfung und in Fällen der organisierten Kriminalität zu identifizieren“. Allerdings werde man der Telekommunikationsüberwachung, Onlinedurchsuchung und „anderen grundrechtssensiblen Verschärfungen seitens des Bundes“ nur dann zustimmen, wenn diese nach Auffassung aller Koalitionspartner „keine unverhältnismäßigen Eingriffe in Freiheitsrechte“ darstellten. Claussen räumte am Wochenende ein: „Das Thema ist noch nicht geeint.“

Das CSU-geführte Bundesinnenministerium macht Druck

Das CSU-geführte Bundesinnenministerium macht Druck. „Eine Kette ist immer so stark wie ihr schwächstes Glied“, sagte der parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer. „Die Bevölkerung erwartet, dass der Staat wehrhaft und stark auftritt.“ Wenn es darum gehe, die innere und äußere, aber auch die soziale Sicherheit zu gewährleisten, wisse man die Menschen bei einer Verschärfung der Standards mehrheitlich auf seiner Seite.

Andere Länder haben schon Regeln zur Überwachung von Messengerdiensten

Hamburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben bereits Regelungen zur Überwachung der Messengerdienste, Mecklenburg-Vorpommern arbeitet derzeit an einer Lösung. Auch im grün geführten Baden-Württemberg ist die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung erlaubt. Umso wichtiger ist dem Stuttgarter CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke, dass auch andere Länder mit grüner Regierungsbeteiligung wie Schleswig-Holstein umgehend nachziehen. Rund ein Fünftel aller Fälle könnten nicht aufgeklärt werden, weil es dafür nicht die Instrumentarien gibt. „Das darf nicht so bleiben. Dafür sind wir bereit, eine Einschränkung der Freiheitsrechte zu akzeptieren.“

