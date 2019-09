Geht es darum, was ihre Region bieten muss, legen Schleswig-Holsteiner allergrößten Wert auf eine gute medizinische Versorgung. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Nordwest. 94 Prozent gaben an, dass ihnen die Verfügbarkeit eines Hausarztes am wichtigsten sei.