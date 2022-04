Lübeck/Kiel

Wer zurzeit in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen Blut spendet, der erhält einen kostenfreien Corona-Antikörper-Test obendrauf. Mit diesem vierwöchigen Angebot, das Mitte April ausläuft, erhofft sich der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in diesen Bundesländern offenbar einen „Booster“ für die Versorgung mit Blutkonserven – und will damit nach eigenen Angaben die Anfragen von Spendern bedienen. In Schleswig-Holstein allerdings nicht.

Der für Schleswig-Holstein zuständige DRK-Blutspendedienst Nord-Ost hat sich nach Angaben von Sprecherin Susanne von Rabenau gegen eine Teilnahme an dieser Aktion entschieden: „Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Aber viele Menschen werden dann zu Spenden an einem bestimmten Termin gelockt. Das ist aus unserer Sicht nicht so sinnvoll, denn wir benötigen kontinuierlich Blutspenden.“

Die Versorgungslage sei angespannt. „Wir gucken uns die Ergebnisse dieses Testballons aber genau an.“ So hätten sich auch in Schleswig-Holstein einige Spender bei Terminen nach solch einem Antikörper-Test erkundigt, gibt die Sprecherin zu.

Denn viele Menschen in Schleswig-Holstein wollen nach ihren Impfungen wissen: Hilft der Piks zuverlässig gegen das Corona-Virus und eine schwere Covid-Erkrankung? Das bestätigt auch der Lübecker Labormediziner Dr. Andreas Bobrowski, Vorstandschef des Berufsverbands Deutscher Laborärzte: „Die Bevölkerung möchte wissen, bei welchen Werten der Impfschutz ausreicht – und ab wann eine Nachimpfung empfohlen wird.“

Dr. Andreas Bobrowski ist Lübecker Laborarzt und gleichzeitig Vorstandschef des Berufsverbands Deutscher Laborärzte.

Einen Anhaltspunkt soll die Bestimmung der Antikörper liefern, die im Blut nach Infektion oder Impfung gegen das Spike-Protein des Virus gebildet werden. Doch dabei gibt es ein Problem: Offizielle Grenzwerte für einen Schutz gegen Corona gibt es bisher nicht. „Dazu läuft eine generelle Debatte – was können wir mit einem Antikörper-Spiegel eigentlich aussagen?“, berichtet Bobrowski.

Die Festlegung von Grenzwerten sei ein langwieriger, komplexer Prozess. Als Beispiel nennt der Laborarzt die Masern. Für diese gut erforschte Erkrankung liegen von der Weltgesundheitsorganisation WHO bereits Grenzwerte vor, unterhalb derer kein Impfschutz gegeben ist und wann der Schutz für welchen Zeitraum ausreicht. „Beim Beispiel Masern hat das etwa zehn Jahre gedauert“, sagt Bobrowski. Aber: „Genau diese Daten müssten wir für Covid-19 haben. Das würde die Menschen beruhigen.“

Lübecker Laborarzt fordert mehr Forschung zur Bestimmung von Grenzwerten

Er fordert daher Einrichtungen wie das Paul-Ehrlich-Institut sowie das Robert-Koch-Institut auf, den Sommer für die Forschung zu nutzen, „bevor im Herbst wieder Panik aufkommt“ – besonders angesicht der gerade im Bundestag gescheiterten Impfpflicht.

Bislang stützen sich die offiziellen Empfehlungen nur auf Studien mit kleinen Gruppen. Immerhin seien dadurch Annäherungen möglich, betont Andreas Bobrowski: Unterhalb der Nachweisgrenze von Antikörpern – bei rund 21 Binding Antibody Units (BAU) – liegt aus seiner Sicht kein Impfschutz vor. In seinem Labor sei eine Messung bis zu einer Konzentration von 10.000 BAU im Blut möglich. Würde man bei Werten unter 100 nachimpfen? Solche Antworten wünscht sich der Laborarzt von den Instituten.

„Ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass bei Werten über 300 die Impfung angeschlagen hat“, so Bobrowski. „Selbst wenn man dann mit dem Corona-Virus in Kontakt kommt, bedeutet das bei einer Infektion nur einen sehr schwachen Verlauf.“

Fazit für den Lübecker Laborarzt: Antikörper-Bestimmungen sieht er als sinnvoll an, „denn diese Untersuchungen haben nicht die Kapazitätsgrenze wie bei PCR-Tests“. Das sei übrigens keine Empfehlung aus wirtschaftlichen Gründen, betont Bobrowski. Sein Labor sei gut ausgelastet. Die Messungen sind aber keine Kassenleistung: Jeder, der diesen Test zum Beispiel beim Hausarzt machen lassen will, muss rund 20 Euro dafür bezahlen.

Darum begrüßt er Aktionen von Blutspendediensten wie dem des DRK in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern: „Eine gute Idee, denn Blutkonserven sind rar, gerade in der Urlaubszeit.“

Außerdem fordert er: „Die Krankenkassen sollten auf uns hören und die Antikörper-Bestimmung als Kassenleistung in ihren Katalog aufnehmen.“

Dem widerspricht der Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH), Professor Siegfried Görg. „Die Antikörper-Tests haben keine große Aussagekraft und sind deswegen kein Teil der Kassenleistung. Eine standardmäßige Überprüfung junger, gesunder Menschen ist nicht sinnvoll“, sagt Görg. Er vertraue auf eine Immunantwort, habe selbst noch nie seinen eigenen Antikörperspiegel testen lassen. „Wir planen solch einen Test bei Blutspenden am UKSH daher auch nicht.“

Professor Siegfried Görg ist Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin am UKSH.

Und auch die Hoffnung, dass man durch die Blutspende einer Person mit Antikörpern gegen Corona immun werden könnte, muss er enttäuschen. „Die Antikörper befinden sich im abgetrennten Blutplasma“, sagt er. „Die Menge in den verabreichten Blutkonserven wäre daher zu gering, als dass sie einem Menschen helfen würden.“