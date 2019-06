Kiel

Sonnenschein und 27 Grad lockten am Wochenende viele Schleswig-Holsteiner ans wasser, in Parks, zu Veranstaltungen und auf Flohmärkte. Zu Recht, denn schon Anfang kommender Woche soll es wieder kühler werden.

In Eckernförde wagten einige Besucher sich am Sonntag bereits mit den Füßen in die Ostsee, die noch 15 Grad kühl ist. Andere nutzten das schöne Wetter für einen Strand-Spaziergang.

Auch in Kiel waren viele Menschen bei traumhaften Wetter unterwegs: Sie besuchten den Flohmarkt in der Innenstadt, spazierten die Kiellinie lang und gönnten sich ein Eis in der Sonne.

Von KN-online