Kiel

Das eisige Ostseewasser schwappt über die Uferkanten, Teiche und Seen frieren langsam zu und mit Schnee verwandeln sich Teile Schleswig-Holsteins in wunderschöne Winterlandschaften: Besonders der Kreis Ostholstein bekommt ordentlich Schnee ab, bis zu 40 Zentimeter sind möglich. Auch in Neumünster und im Kreis Segeberg sind bereits mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen.

Lake-Effekt: Mancherorts viel Schnee, in anderen Teilen kein Schnee

Der starke Schneefall in Schleswig-Holstein wird vor allem durch den sogenannten Lake-Effekt verursacht, wie Meteorologe Frank Böttcher erläuterte. Dabei erwärmt sich eisige Luft über der zwei bis drei Grad kalten Ostsee und nimmt Feuchtigkeit auf. Beim Weg an Land steigt die Luft auf, kühlt wieder ab und es schneit.

Lesen Sie auch: Liveblog - So ist die aktuelle Wetterlage in Schleswig-Holstein

Auf diese Weise könnten den Angaben zufolge in einzelnen Teilen Schleswig-Holsteins am Dienstag große Schneemengen zusammenkommen, während in anderen Teilen des Landes dagegen nichts passiert. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es ergiebig in Flensburg und Umgebung geschneit.

Die Wetteraussicht für Mittwoch

Die Nacht zu Mittwoch soll laut DWD weiterhin bewölkt bleiben, in Ostholstein kommt es zu kräftigen Schneeschauern.

Die Temperaturen liegen bei minus fünf Grad, im Herzogtum Lauenburg bei minus elf Grad.

Der Mittwoch beginnt wechselhaft bewölkt. Die Temperaturen liegen bei minus drei Grad. An der Küste ist erneut ein frischer Wind zu erwarten.