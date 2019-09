Darum erlassen Schulen ein Fotoverbot

Kiel

Für 75 Erstklässler hat an der Grundschule Rotenhof in Rendsburg der Ernst des Lebens begonnen. Anders als in der Vergangenheit durften Väter und Mütter, Großeltern, Onkel und Tanten diesmal nicht die Kamera oder das Smartphone zücken, um ihre Lieben zwischen all den anderen ABC-Schützen abzulichten. Vorab hatte Direktor Thomas Albert schriftlich auf das Fotoverbot hingewiesen.

Fotos nur auf dem Schulhof

„Mit Smartphones sind Bilder ruckzuck in sozialen Medien zu finden oder werden per Messenger versendet, das wollten wir verhindern“, sagt Albert. Einzige Ausnahme: Auf dem Schulhof war eine Tafel mit der Aufschrift „Mein erster Schultag“ aufgestellt worden. „Dort durften Aufnahmen gemacht werden – im Zweifelsfall auch mit anderen Kindern, wenn sich die Familien einig waren“, so der Schulleiter.

Kiel: Schulen sind verunsichert

Tatsächlich ist die Verunsicherung bei vielen Lehrern groß. Auch ein Schreiben des Bildungsministeriums, das Anfang August an die Schulen verschickt wurde und das KN-online vorliegt, konnte viele Zweifel nicht zerstreuen. Darin heißt es zwar, dass „die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das ergänzende Landesrecht das Fotografieren von Schulveranstaltungen nicht per se verbietet“. Allerdings seien die

Persönlichkeitsrechte von Kindern und deren Recht am eigenen Bild vor allem in Schulen besonders schützenswert, daher Aufnahmen nur für „persönliche und familiäre Zwecke“ zulässig – und wenn, auch

nur vom eigenen Kind oder mit Zustimmung der Angehörigen von befreundeten Kindern.

Forderung nach Rechtssicherheit

Vielen Schulen hilft das nicht: „Wie sollen wir das denn kontrollieren?“, fragt eine Schulleiterin aus Kiel. „Wir können doch nicht jedem hinterherlaufen und uns schriftlich bestätigen lassen, wie wer wen fotografiert und ob jeder in der Aula, der im Hintergrund des Bildes zu sehen ist, seine Einwilligung gegeben hat.“

Die Pädagogin spricht von einem „roten Tuch“ für viele Schulen, einer anderen fehlen klare Vorgaben: „Das ist alles zu schwammig. Ohne verbindliche Vorgaben des Ministeriums geht es nicht.“ Ein anderer Rektor fordert: „Wir brauchen Rechtssicherheit.“

Fotos erst nach der Veranstaltung

Jens-Peter Meissner, Direktor der Max-Planck-Schule in Kiel, lässt Zettel an den Türen aufhängen, um auf Einhaltung des Datenschutzes hinzuweisen. „Wir verfahren mittlerweile so, dass wir beispielsweise

bei Konzerten unseres Chores oder Orchesters am Ende eine Foto-Option für Angehörige anbieten und vorher bitten, dass Schüler, die nicht abgelichtet werden dürfen, die Bühne verlassen“, berichtet Meissner. Vor wenigen Wochen habe dies eines von 135 Kindern auf Wunsch der Eltern getan. Zu Beginn jeden Schuljahrs lasse das Kieler Gymnasium sich von den Eltern schriftlich bestätigen, ob diese mit Fotos ihrer Kinder auf der Webseite der Schule, bei Presseterminen oder im Jahrbuch einverstanden sind.

Rendsburgs Grundschulleiter Albert sagt, er wolle mit seinem Fotoverbot „klare Kante“ fahren. Ein Kurs, der sich bewähre: „Ich habe aus Reihen der Eltern keine negativen Reaktionen bekommen und auch aus dem Kollegenkreis höre ich viel Positives.“ Und wenn Anfang Oktober der große Schullauf stattfindet, müssen die

Smartphones der Eltern wieder ausgeschaltet bleiben.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.