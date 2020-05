Wie viele Corona-Fälle gibt es in Schleswig-Holstein ? Und wie viele Tote?

Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen von verlässlichen, öffentlichen Quellen – täglich aktualisiert:

Aktuelle Entwicklungen bilden wir im Liveblog ab. Weitere Grafiken zu Corona-Fällen in Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Wie setzen sich die Zahlen zusammen?

Nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz besteht für festgelegte Erkrankungen wie Covid-19 eine Meldepflicht. Ärzte veranlassen den Test zum Virusnachweis bei Patienten auf Basis definierter Kriterien – zum Beispiel, wenn der Patient in einem Risikogebiet gewesen ist oder Kontakt zu nachweislich Infizierten hatte. Fällt dieser Test positiv aus, melden die Mediziner dies an die zuständigen Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte.

Die Gesundheitsämter veranlassen dann Maßnahmen – zum Beispiel eine häusliche Quarantäne oder die Ermittlung von Kontaktpersonen. Und sie melden täglich die Positivfälle an die Landesmeldestelle. Wie die Daten weiter verarbeitet werden und bis zum Robert-Koch-Institut und zur John-Hopkins-Universität gelangen, erfahren Sie hier.

Welche Lockerungen sind bereits getroffen worden?

Schleswig-Holstein Einzelhandelsgeschäfte haben seit dem 20. April 2020 wieder geöffnet. Sie dürfen allerdings nur auf einer Verkaufsfläche von bis 800 Quadratmeter ihre Waren anbieten. Die Beschränkung der Größe gelte aber nicht für Buchhandlungen, sagte Günther. Ab dem 9. Mai dürfen Geschäfte in Schleswig-Holstein wieder ihre gesamte Verkaufsfläche öffnen. Die Begrenzung auf 800 Quadratmeter entfällt.

Auch wurde der Unterricht für Abschlussschüler aufgenommen und erste Abschlussprüfungen geschrieben. Allerdings unter hohen Hygieneauflagen.

Besitzer dürfen ab 4. Mai wieder ihre Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein nutzen. Auch Dauercamping ist ab dem 4. Mai wieder möglich. Zudem dürfen Spielplätze, Sportboothäfen, Museen und Friseure wieder öffnen. Es bleiben aber Beschränkungen und Auflagen.

Wann werden Kinder wieder in der Schule unterrichtet?

Schleswig-Holstein öffnet in der Corona-Krise im Mai die Schulen in kleinen Schritten wieder für mehr Schüler. Dies betrifft zunächst vom 6. Mai an einzelne Jahrgänge an Grundschulen und Gymnasien sowie die Berufsschulen, wie Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) am Dienstag in Kiel nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Dann sollen die Schüler der 4. Klassen an Grundschulen wieder im Klassenzimmer unterrichtet werden. Gleiches gilt für den 6. Jahrgang der Gymnasien - weil es dort noch die Möglichkeit von Querversetzungen gibt.

Für Gemeinschaftsschulen werden Beratungsangebote erlaubt, für die mit Oberstufe schrittweise ab 6. Mai, für die ohne Oberstufe ab 18. Mai für die Jahrgänge 9 und 10. Die Berufsschulen können im Rahmen von Vorgaben Präsenzunterricht erlauben.

Dürfen Geschäfte auch am Sonntag öffnen?

Läden wie Supermärkte, Zoogeschäfte, Apotheken, Drogerien oder Baumärkte durften schon seit Beginn der Corona-Krise am Sonntag öffnen. Aber tun sie das auch? Manche Supermärkte halten sich die Option noch offen. Viele lehnen den zusätzlichen Tag ab. Die Apotheken verweisen auf die Notdienst-Regelung. Ein Überblick.

Und die Einzelhändler in Schleswig-Holstein? Die haben eine Ausnahmeregelung für zwei Sonntage bekommen. Sie dürfen am 3. Mai zwischen 11 und 17 Uhr öffnen. Ab dem 9. Mai entfällt die Möglichkeit, auch an Sonntagen die Geschäfte zu öffnen.

Wann kann ich wieder einen Gottesdienst in der Kirche besuchen?

Ab 4. Mai werden unter Auflagen Gottesdienste mit begrenzter Teilnehmerzahl wieder möglich. Das gab die Landesregierung am 30. April bekannt.

Wie sieht es mit einer Maskenpflicht in Schleswig-Holstein aus?

Seit dem 29. April 2020 müssen Schleswig-Holsteiner beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen Alltagsmasken tragen. Auch auf den Fähren der SFK gilt die Maskenpflicht.

Wie kann ich mir schnell selbst eine Maske machen?

Wir zeigen Ihnen in einer Anleitung, wie Sie sich eine Alltagsmaske machen können. Mit drei Dingen, die Sie im Haushalt haben dürften.

Darf ich beim Autofahren Mundschutz tragen?

Die Polizei Schleswig-Holstein hat sich dazu am Mittwoch, 29. April 2020, klar positioniert. Wenn Mitfahrer dabei sind, können Alltagsmasken zum Infektionsschutz getragen werden. Dann wird auch kein Bußgeld in Höhe von 60 Euro fällig. Wer alleine im Auto sitzt und kontrolliert wird, braucht eine gute Erklärung, warum er eine Maske aufhat. Mehr dazu lesen Sie hier.

Was wird aus der Kontaktsperre?

Deutschland versucht, das Coronavirus mit einer bundesweiten Kontaktsperre aufzuhalten. Bund und Länder einigten sich darauf, dass Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten werden sollen. Ausnahmen gibt es nur für Familien und Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Die Polizei werde Verstöße hart bestrafen.

Kurz vor Ostern präzisierte die Landesregierung die Regelungen, nach denen im engsten Familienkreis bis zu zehn Personen zusammen kommen dürften. Es hagelte Kritik, weil dies als Lockerung aufgefasst wurde.

Werden Verstöße gegen die Corona-Auflagen geahndet?

Ja. Das Kabinett von Schleswig-Holstein hat einen Bußgeldkatalog aufgestellt. Damit will die Landesregierung von Schleswig-Holstein Verstöße gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung einer Ausbreitung des Coronavirus besonders ahnden – von 150 bis 25.000 Euro.

Da der Bußgeldkatalog der Landesregierung kompliziert ist, erläutern wir die Regeln und möglichen Strafen anhand von unterschiedlichen Beispielen.

Wie sieht es mit Großveranstaltungen in Schleswig-Holstein aus?

Schleswig-Holstein will in der Corona-Krise auch schrittweise Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern erlauben. Eine entsprechende Verordnung soll bis zum 30. April erarbeitet werden und nach dem 3. Mai stufenweise umgesetzt werden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) vergangene Woche nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen FDP in Kiel an. Es werde aber definitiv nicht gleich vom 4. Mai an Veranstaltungen mit bis zu maximal 1000 Besuchern geben, betonte der Ministerpräsident. Die maximalen Zahlen würden angepasst an die weitere Corona-Entwicklung. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen bis zum 31. August untersagt sein.

Was wird aus der Theatersaison in Kiel ?

Das Theater Kiel hat seine Spielzeit wegen der Corona-Krise vorzeitig beendet. Bis zum 30. Juni seien alle Veranstaltungen abgesagt, teilte das Theater in Kiel mit. Wenn die Landesregierung am kommenden Donnerstag seinen Stufenplan mit möglicherweise weiteren Lockerungen vorlege, werde die Bühne prüfen, ob eventuell doch künstlerische Live-Erlebnisse bis zu den Theaterferien ermöglicht werden können. Außerdem werde dann der Spielplan für die kommende Saison 2020/21 angepasst.

Die Kieler Woche 2020 wurde verschoben - ändert sich was?

Die Kieler Woche 2020 soll im September stattfinden. Sie wird allerdings anders sein. Auf ein Bühnenprogramm und große Eventflächen müssen die Menschen in diesem Jahr verzichten", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Dafür soll das Segeln im Mittelpunkt stehen.

Gibt es schon ein Medikament gegen Covid-19 ?

Es gibt Hoffnung für schwerkranke Patienten mit Covid-19: Sie haben in den Kliniken des UKSH, in Rendsburg und Großhansdorf jetzt die Chance, an der Zulassungsstudie für das Medikament Remdesivir teilzunehmen. Das Universitätsklinikum in Kiel macht das möglich.

Und noch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Medikament gegen Covid-19: Das Forscherteam um Prof. Rolf Hilgenfeld an der Uni Lübeck hat einen Wirkstoff entwickelt, der das Coronavirus in der Lunge bekämpfen soll. Mehr dzau lesen Sie hier.

Wie sieht es mit einem Impfstoff gegen Corona aus?

Das Paul-Ehrlich-Institut ( PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

Kann ich noch bedenkenlos Blut spenden in Schleswig-Holstein ?

Ja. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) hat dafür einen "Blutspende-Hotspot" in den Holstenhallen in Neumünster eingerichtet. Der Grund ist die Coronakrise und der eventuell bald große Bedarf an Blutkonserven. Es gibt Schutzmaßnahmen für Spender und Mitarbeiter. Mehr dazu lesen Sie hier.

Muss ich für eine Krankschreibung zum Arzt?

Arbeitnehmer können sich vorerst bis 18. Mai auch ohne Praxisbesuch krankschreiben lassen. Die Ausnahmeregelung wegen der Corona-Krise, dass dies auch nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt möglich ist, wurde erneut verlängert, wie der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie wäre sonst am 4. Mai ausgelaufen. Befristet gilt nun weiter, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen wegen leichter Atemwegserkrankungen für bis zu sieben Kalendertage auch telefonisch zu bekommen sind. Dies kann ebenfalls per Telefon um weitere sieben Tage verlängert werden. Die Regelung soll die Ansteckungsgefahr in Arztpraxen verringern.

Was ist, wenn ich dringend ein Medikament brauche?

Apotheken haben auch in der Corona-Krise geöffnet. Wegen des Coronavirus greifen Apotheken zu verschiedenen Maßnahmen, die Kunden und Mitarbeiter schützen sollen.

Patienten in Schleswig-Holstein sind aufgerufen, Rezepte für verschreibungspflichtige Medikamente soweit wie möglich telefonisch beim Arzt anzufordern. Die Arztpraxen sollen die Rezepte dann an die Stammapotheken der Patienten faxen, wie die Kassenärztliche Vereinigung am Montag ankündigte. Dadurch soll die Zahl der nicht unbedingt notwendigen Kontakte von Ärzten verringert werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung riet Patienten zudem, das Angebot von Botendiensten der Apotheken anzunehmen. Dadurch soll die Zahl der Kontakte von Apothekern verringert werden. Notwendige Beratungen gibt es am Telefon.

Wie kann ich Künstler aus der Region unterstützen, die derzeit nicht auftreten können?

Die einen vermissen in diesen Wochen schmerzlich Live-Auftritte – die anderen dürfen live nicht auftreten. Eine paradoxe Situation in Coronavirus-Zeiten, die gerade freie Künstler in existentielle Not bringen. KN-online öffnet deshalb die „KN-Bühne“ für ein alternatives, virtuelles Kulturerlebnis. Von Di-So jeden Abend um 20 Uhr ein neues Video auf KN-online/Kultur. Wem das Video-Angebot gefällt, kann für die Künstler aus der Region spenden.

Für die damit verbundene Spendenaktion lautet das Konto von „KN hilft e.V.“ bei der Förde Sparkasse lautet: DE05 2105 0170 1400 2620 00. Die Spenden werden wöchentlich unter den beteiligten Künstlern aufgeteilt.

Wie ist die Kinderbetreuung geregelt, wenn Kitas und Schulen geschlossen sind?

In Schleswig-Holstein müssen sich Eltern um die Betreuung ihrer Kinder kümmern und dies mit dem Arbeitgeber absprechen. Es gibt aber auch Ausnahmen: Alleinerziehende und Eltern, die in Berufen arbeiten, die der Aufrechterhaltung der Infrastruktur dienen, können ihre Kinder (Kita-Alter bis 6. Klasse) in eine Notfallbetreuung in Schulen und Kitas geben. Ab Klasse 7 gibt es keine Kinderbetreuung mehr, die vom Staat geregelt wird.

Fahren die Fähren noch planmäßig?

Aufgrund der verschärften Einreisebedingungen ist der Liniendienst der Color Line zwischen Kiel und Oslo eingestellt. Wie die Reederei mitteilt, erfolgt die Maßnahme aufgrund der Entwicklung rund um das Coronavirus.

Stenaline verkehrt weiterhin regulär auf der Strecke Kiel-Göteborg.

Kann ich problemlos nach Dänemark reisen?

Nein, Dänemark hat am Sonnabend, 14. März 2020, 12 Uhr, die Grenze zu Deutschland geschlossen. Mehr dazu hier.

Umgekehrt gilt: Deutschland hat am Montag, 16. März 2020, seine Grenze zu Dänemark geschlossen. Auch, um Hamsterkäufe zu unterbinden.

Wann wurde der erste Fall bekannt und wie geht es dem Patienten?

Am 28. Februar 2020 kam heraus, dass sich der erste Schleswig-Holsteiner mit Coronavirus infiziert hat. Der Arzt aus Henstedt-Ulzburg war wochenlang in häuslicher Quarantäne. Mittlerweile ist er gesund und arbeitet wieder am UKE.

Wie geht es dem ersten Genesenen in Schleswig-Holstein ?

Ja. Boris Nannt (50) war einer der ersten aus dem Kreis Plön, der sich angesteckt und Covid-19 überlebt hat. Die Krankheit begann mit einem leichten Schnupfen. Als Genesener hat Nannt jetzt eine Botschaft. Die aktuelle Anzahl der Corona-Genesenen in Schleswig-Holstein finden Sie hier.

Kann ich noch normal aufs Amt, wenn ich dringende Angelegenheiten klären muss?

Rathäuser, Kreishäuser, Jobcenter, Finanzämter, Gerichte und Staatsanwaltschaften haben ihren Besucherverkehr so weit es geht reduziert. Erste Einrichtungen, wie etwas das Rathaus in Kiel, öffnen nun jedoch langsam wieder. Wie sichergestellt ist, dass Bürger die Ämter und Behörden dennoch kontaktieren können, erfahren Sie in unserer Übersicht für den jeweiligen Kreis bzw. die kreisfreie Stadt.

Welche Maßnahmen ergreift die Polizei ?

Angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Schleswig-Holsteins Polizei durch weniger Publikumsverkehr die Infektionsrisiken senken. Bürger sollten nur in dringenden Fällen persönlich auf den Wachen erscheinen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Wer im Norden eine Anzeige erstatten will, soll stattdessen die Online-Wache der Polizei nutzen. Für Notrufe stehen immer die 110 und die notwendigen Streifenwagen bereit. Mehr dazu hier.

Wie steht es mit Tierheimen in der Corona-Krise ?

Die Auswirkungen rund um das Coronavirus machen auch vor dem Tierheim Uhlenkrog nicht halt: Seit Montag hat das Kieler Tierheim wegen Corona geschlossen und öffnet nur nach Terminabsprache sein Tor, um verletzte oder gefundene Tiere entgegenzunehmen. Mehr dazu hier.

Wie werden Senioren in Altenheimen geschützt?

Nach dem Ausbruch des Coronavirus unter anderem in Altenheimen in Tornesch ( Kreis Pinneberg) und Rümpel ( Kreis Stormarn) wächst in den schleswig-holsteinischen Pflegeeinrichtungen die Sorge vor Infektionen. Viele haben die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Ein Überblick.

Vom 4. Mai an können Pflegeeinrichtungen von einer weiteren Ausnahmemöglichkeit Gebrauch machen und unter strengen Hygieneanforderungen den Besuch einer Person für maximal zwei Stunden ermöglichen. "Neben dem Erfordernis, gerade alte Menschen in Pflegeheimen zu schützen, müssen diese auch vor Vereinsamung bewahrt werden", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP).

#SHbleibtstark: Was ist das?

Schleswig-Holstein rückt in der Krise zusammen. Mit dem Projekt #SHbleibtstark wollen wir die vielen Ideen und Hilfsangebote unterstützen und bündeln.

Die Themenseite zu #SHbleibtstark finden Sie hier.

Gibt es auch gute Nachrichten in der Corona-Krise ?

Natürlich gibt es in der Corona-Krise auch positive Nachrichten. Die Menschen helfen einander und entwickeln Ideen, wie die Zeit der sozialen Distanzierung gut überstanden werden kann. Welche Geschichten aus Schleswig-Holstein uns Mut machen, lesen Sie hier.

Wie erkläre ich meinem Kind Corona?

Die Corona-Krise stellt Eltern vor Herausforderungen. Wie erkläre ich meinem Kind, warum es jetzt zu Hause bleiben muss? Und warum das Händewaschen jetzt so wichtig ist? Eine Erzieherin gibt Tipps. Sie sagt: Darüber sprechen und den Kindern Hoffnung vermitteln ist wichtig.

Welche Symptome treten bei einer Infektion mit dem Coronavirus auf?

Die ersten Coronavirus-Symptome gleichen denen einer Grippe. Husten, Halskratzen, Abgeschlagenheit und Fieber treten auf, manche Betroffene leiden auch an Durchfall. Nur bei einem Teil der Patienten führt die Erkrankung zu Atemproblemen und Lungenentzündung.

Was kann ich tun, wenn ich glaube, mich mit dem Virus infiziert zu haben?

Wer glaubt, selbst von Covid-19 betroffen zu sein, sollte keine Arztpraxis oder Notaufnahme aufsuchen – dadurch könnten im Zweifel andere Patienten angesteckt werden. Schleswig-Holsteiner, die in jüngster Zeit in betroffene Gebiete gereist sind oder Kontakt zu Infizierten hatten, sollten sich telefonisch entweder in ihrer Arztpraxis anmelden oder außerhalb der Sprechzeiten die Servicenummer 116117 der Kassenärztlichen Vereinigung anrufen.

Da die Servicenummer in Schleswig-Holstein einen Ansturm erlebt, haben die kreisfreien Städte, Kreise und das Land Bürgertelefone geschaltet.

Bei den Bürgertelefonen melden sollten sich Menschen , die rechtliche Fragen, allgemeine Anliegen an die Verwaltungen oder zu den Allgemeinverfügungen und dem öffentlichen Leben haben.

, die rechtliche Fragen, allgemeine Anliegen an die Verwaltungen oder zu den Allgemeinverfügungen und dem öffentlichen Leben haben. Von medizinischen Fragen bitten die Verantwortlichen abzusehen. Hier können die kassenärztliche Vereinigung oder die unabhängige Patientenberatung besser helfen.

Was passiert bei einer Quarantäne?

Das Infektionsschutzgesetz legt fest, dass Quarantäne bei „Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern“ angeordnet werden kann. Zuständig dafür sind die Gesundheitsämter. Bei einem Corona-Verdacht wird der Zustand der betroffenen Person in der Regel für 14 Tage beobachtet. Der Grund dafür ist, dass die Inkubationszeit – also die Zeit zwischen Ansteckung und Beginn von Symptomen der Krankheit – nach bisherigem Stand so lange dauert. Kielern, die sich nicht allein über Verwandte oder Nachbarn versorgen lassen können, bietet die Stadt gemeinsam mit dem Ehrenamtsbüro „Nette Kieler“ Unterstützung an.

Corona: Wer darf sich testen lassen?

Wegen Corona wollen sich immer mehr Schleswig-Holsteiner testen lassen. Doch Ärzte lehnen das ab - zu Recht, sagt die Kassenärztliche Vereinigung in Bad Segeberg. Bis auf wenigen Ausnahmen müssen die Arztpraxen es ablehnen, Abstriche für die Corona-Tests zu nehmen. Den Praxen fehlt es schlicht an den notwendigen Schutzausrüstungen.

Die Entscheidung, ob eine Corona-Abstrichdiagnostik erforderlich ist, richtet sich stets nach den aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Instituts." Mehr erfahren Sie hier.

Neu ist, dass sich nun auch Pflegekräfte in Schleswig-Holstein häufiger testen lassen dürfen. Mehr dazu hier.

Wo kann man sich in Kiel auf das Coronavirus testen lassen?

In Kiel gibt es dafür zwei Abstrichdienste, den Drive-In-Container und den Corona-Fahrdienst. Beide sind mehr und mehr gefragt. Doch ohne Termin läuft nichts. Wer sich coronakrank fühlt, sollte sich deswegen zunächst an seinen Hausarzt wenden und mit ihm die weiteren Schritte besprechen. Hier lesen Sie mehr.

Was kann jeder tun, um sich vor Ansteckung zu schützen?

Gesundheitsämter raten, sich mehrmals am Tag gründlich die Hände zu waschen. Normale Seife reicht aus, das Wasser sollte lauwarm sein, und die Hände sollten mindestens 20 Sekunden gründlich abgerieben werden, einschließlich der Finger. Auch Türklinken zu desinfizieren sei sinnvoll.

Zu Menschen mit augenscheinlichen Erkältungssymptomen sollte ein Sicherheitsabstand von ein bis zwei Metern eingehalten werden. Ein Mundschutz sei wenig verlässlich, heißt es vonseiten der Ämter. Husten und niesen sollte man in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Taschentücher sollten nur einmal verwendet werden.