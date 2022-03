Kiel

In Schleswig-Holstein wird der Ruf nach einer Stärkung der Bundeswehr lauter – personell, vor allem aber materiell. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stellte sich am Dienstag hinter die Pläne der Bundesregierung, deutlich stärkere Anstrengungen zur Sicherung der Verteidigungsbereitschaft zu unternehmen. Die vom Bund geplanten Maßnahmen wie Steigerung der Rüstungsausgaben auf jährlich mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts und die Ausstattung des Bundeshaushalts mit einem Sondervermögen „Bundeswehr“ von 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben seien dazu „ein wichtiger Schritt“.

Muss die Bundeswehr im Norden auch neue Standorte eröffnen? „Klar ist, dass die Bundeswehr wieder wachsen wird, und das wird auch in Schleswig-Holstein der Fall sein“, sagte der Kieler CDU-Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide. „Es wird in erster Linie darum gehen, bereits bestehende Standorte zu entwickeln und auszubauen.“ Von der Heide sprach von erheblichem Investitionsbedarf. „Wir als CDU in Schleswig-Holstein unterstützen im ganzen Land die Bundeswehr bei einer neuen Aufstellung. Sollten neue Standorte notwendig sein, werden wir das positiv in der Landespolitik begleiten.“

CDU diskutiert über eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht

Zuvor hatte die CDU Niedersachsen die Wehrpflicht wieder ins Spiel gebracht. Wolle die Nato als effektives Bündnis glaubwürdig sein, müsse sie in Zentral- und Osteuropa ihre Abschreckungspräsenz gegenüber Russland sichtbar stärken. „Die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist ein entscheidendes Signal zur Sicherstellung einer wirksamen militärischen Abschreckungs- und Bündnisfähigkeit durch Deutschland“, stellte Landesparteichef Bernd Althusmann fest. Der Bundeswehr komme eine Schlüsselrolle zu.

Tobias Koch, CDU-Fraktionschef im Kieler Landtag, räumte zwar ein, dass eine Renaissance der Wehrpflicht nicht von heute auf morgen gelingen könne. „Ein kurzfristiger Beitrag zur aktuellen Sicherheitslage ergibt sich daraus nicht. Auf der anderen Seite ist das Anforderungsprofil an die Bundeswehr umfangreicher denn je.“ Neben internationalen Kriseneinsätzen gehöre spätestens seit vergangener Woche auch die Landes- und Bündnisverteidigung wieder im vollem Umfang dazu. „Dies ist entweder nur mit einer deutlich vergrößerten Berufs- und Freiwilligenarmee oder mit der Wiedereinführung der Wehrpflicht zu schaffen.“

FDP: Schleswig-Holstein ist traditionell ein bedeutender Standort der Bundeswehr

Unterstützung signalisierte die FDP. „Wenn sich die sicherheitspolitische Lage noch weiter verschärfen sollte, wird die Bundesregierung die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ernsthaft prüfen müssen“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt. Er wies im Übrigen darauf hin, dass Schleswig-Holstein traditionell ein bedeutender Bundeswehrstandort sei. „Ich denke, dass im Norden vor allem die Häfen und Flughäfen der Bundeswehr gestärkt werden müssen – zumal Schleswig-Holstein optimale Voraussetzungen für die Produktion von Wasserstoff hat.“

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller äußerte sich zwar zur Wehrpflicht zurückhaltend – die Stärke einer Militärmacht hänge von diesem Faktor nicht ab. Aber: „Wir benötigen für unsere Soldaten vor allem eine bessere Ausrüstung.“ Mehr noch: Bei der Ausrichtung der Bundeswehr fehle seit über zehn Jahren eine Strategie, und bei der Beschaffung mangele es an Effizienz. „Beide Probleme lagen im von der CDU geführten Verteidigungsressort und müssen jetzt aufgearbeitet werden.“

Grüne besorgt über Deutschlands Bündnisfähigkeit

Das sieht Lars Harms, Chef des SSW im Landtag, ähnlich. „Statt erneut über die Wehrpflicht zu diskutieren, wäre es wichtiger, dass die Soldatinnen und Soldaten eine professionelle Ausstattung bekommen, damit sie ihrem Job nachgehen können“, sagte er. „Das ist eindeutig nötig.“ Die Standortfrage sei im Übrigen weniger politisch als strategisch zu beantworten. „Wenn die Profis Veränderungen fordern, dann sollte man dem nachkommen.“

Der Grünen-Abgeordnete Andreas Tietze formulierte es noch knapper: „Über die Standorte entscheidet die Bundeswehr.“ Auch Spitzenkandidatin Aminata Touré wies allerdings auf die mangelhafte Ausrüstung hin. „Um die Bündnisfähigkeit Deutschlands zu sichern, müssen die bekannten Probleme und ihre strukturellen Ursachen gelöst werden, anstatt eine weitere immer wiederkehrende Debatte zu führen.“

Konkrete Reaktivierungen von Standorten sind in Schleswig-Holstein derzeit nicht geplant, wie aus der Bundeswehr zu erfahren war. Von Fehmarn bis Meldorf sind 40 Standorte der unterschiedlichen Teilstreitkräfte angesiedelt. Damit leben im Norden 12 500 Soldaten und 5400 zivile Dienstposten. Größter Bundeswehrstandort ist der Raum Kiel mit der Marine.

