Nach der Entscheidung des Landesverfassungsgerichts war der Beschluss der vier AfD-Abgeordneten zum Rauswurf der damaligen Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein aus der Fraktion formell und materiell rechtmäßig. Der Ausschluss war damit begründet worden, dass Doris von Sayn-Wittgenstein Jahre zuvor Werbung für einen als rechtsextrem eingestuften Verein gemacht hatte.

Zweite Niederlage in zwei Tagen für von Sayn-Wittgenstein

Für Doris von Sayn-Wittgenstein, die vor das Verfassungsgericht gezogen war, ist es die zweite juristische Schlappe in dieser Woche. Am Mittwoch hatte das AfD-Bundesschiedsgericht die 64-jährige Juristin aus Schwentinental aus der AfD ausgeschlossen.

Nach Einschätzung des AfD-Bundesverbandes büßt Doris von Sayn-Wittgenstein damit automatisch auch ihr Amt als AfD-Landesvorsitzende ein. Sayn-Wittgenstein will den Beschluss des Parteigerichts zivilrechtlich anfechten und als im Juni gewählte AfD-Landesvorsitzende weiter machen.

Nobis: Von Sayn-Wittgenstein soll Konsequenz ziehen

Fraktionschef Jörg Nobis forderte die partei- und fraktionslose Abgeordnete auf, die "einzig richtige Konsequenz aus beiden Entscheidungen ziehen und ihr Landtagsmandat an die AfD zurückgeben". Bobis: "Alles andere würde bedeuten, dass sie das, was sie anderen gerne vorwirft, zuallererst selber betreibt: an Posten zu kleben – ganz nach dem Motto: die schärfsten Kritiker der Elche, sind meistens selber welche."

