Kiel

Der schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Frank Brodehl verlässt die AfD. Dies kündigte Brodehl am Freitag überraschend in einer Debatte um die Angebote in Ganztagsschulen an. Damit verliert die AfD ihren Fraktionsstatus.

Der Bildungsexperte Frank Brodehl, selbst von Beruf Geschichtslehrer, sagte zum Ende seines Auftrittes: "Das war meine letzte Rede als Abgeordneter der AfD. Ich habe heute dem Landesvorstand mitgeteilt, dass ich mit sofortiger Wirkung aus der Partei austrete und meine Ämter als Sprecher des Kreisverbandes Ostholstein und als Vorsitzender des Landesverbandes Bildung niederlege."

Anzeige

AfD verliert Status als Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein

Nach dem Ausschluss der ehemaligen Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein gehören mit Jörg Nobis, Claus Schaffer und Volker Schnurrbusch nur noch drei Abgeordnete der AfD im Landtag von Schleswig-Holstein an. Die AfD verliert damit ihren Status als Landtagsfraktion.

Weitere KN+ Artikel

Seinen Austritt aus der AfD begründet Frank Brodehl, der er seit der Gründung 2013 angehört, mit einer systematischen Radikalisierung der Partei.

Frank Brodehl will sein Landtagsmandat behalten und sich außerhalb jeder Partei für eine bürgerlich-konservative Politik einsetzen.

Mehr dazu in Kürze.