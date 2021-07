Wedel

Wo könnte sich Dilara A. aus Wedel aufhalten? Die 20-Jährige wird seit Sonnabend vermisst. Nun bittet die Kriminalpolizei Pinneberg um Hilfe bei der Suche.

Die 20-Jährige soll am frühen Abend des 3. Juli 2021 eine Wohnung in der Straße Möllers Park in Wedel mit Ziel Mühlenstraße verlassen haben. Doch hier kam sie nicht an.

Kurz vor 19 Uhr sendete sie ein letztes Lebenszeichen. Sie bat darum, vom Quickborner Bahnhof abgeholt zu werden. Dort angetroffen wurde sie allerdings nicht.

Vermisste aus Wedel möglicherweise in Kaltenkirchen?

Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau geführt. Deshalb wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit: Wer hat die Vermisste, die nicht ihrem Alter entsprechend geistig entwickelt ist, gesehen?

Dilara A. aus Wedel wird vermisst. Wer hat sie gesehen? Quelle: Polizei Kreis Segeberg

Dilara A. aus Wedel ist 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle längere Haare. Zur Bekleidung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Möglicherweise könnte sich die Vermisste in Kaltenkirchen aufhalten.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die 110 entgegen.